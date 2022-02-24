https://ru.sputnik.md/20220224/braga-sherif-zayavleniya-pered-matchem-49260787.html

"Брага"-"Шериф": заявления перед матчем

"Брага"-"Шериф": заявления перед матчем

Накануне ответного матча в рамках плей-офф Лиги Европы соперники провели открытые тренировки и обменялись комментариями

2022-02-24T08:38+0200

2022-02-24T08:38+0200

2022-02-24T08:38+0200

спорт

фк "шериф"

заявления

матч

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ТИРАСПОЛЬ, 24 фев - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В четверг, 24 февраля в Португалии состоится ответный матч в рамках плей-офф Лиги Европы между "Шерифом" и "Брагой"."Португальцев мы не боимся. Выйдем на поле и будет играть, добиваться результата, который нас устроит", - заявил главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции.Украинский тренер отметил, что понимает, что ждет его команду в Португалии и подчеркнул уверенность в каждом из своих футболистов. Вернидуб также дал оценку соперника на текущий момент."Брага" достаточно сильный клуб. Он всегда занимает самые высокие места в чемпионате Португалии, борется за призовые места. Но если брать 4 года назад, на мой взгляд, та команда была сильнее. И сейчас команда сильная, делается акцент на молодых футболистов. И тоже очень мало слабостей у этой команды. Только на поле сможем увидеть, кто из нас сильнее", - сказал Вернидуб.В свою очередь, наставник португальских "оружейников" Карлуш Карвальял выразил уважение чемпиону Молдовы и отметил сильные стороны соперника."Шериф" - команда, которая в семи матчах в этом сезоне в еврокубках уступила только миланскому "Интеру" и один раз мадридскому "Реалу", но в Мадриде одержала победу. "Шериф" очень силен на контратаках с двумя очень быстрыми, опасными и очень компетентными футболистами", - сказал Карвальял.При этом, главный тренер португальской "Браги" заявил о своей твердой намеренности пройти в следующий раунд плей-офф Лиги Европы. Карвальял взвесил свои шансы относительно проигрыша в первом матче."Если при счете 0:0 было бы сложно, то при 0:2 задача еще сложнее. Но мы верим, что сможем пройти дальше и сделаем все, от первой до последней минуты, чтобы победить. Раньше один гол стоил двух, а теперь нет. У нас отрицательная разница в два гола, и мы должны забить больше, мы должны двигаться вперед. Перед нами стоит очень сложная задача, которая пропорциональна нашему желанию выиграть матч и пройти дальше", - подчеркнул Карлуш Карвальял."Мы уже слышали подобные слова. И в Загребе, и в Сербии. Поэтому, это его права. Мы выйдем и будем играть. Результат покажет сама игра", - дал ответ тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб. Накануне матча команды провели открытые тренировки. Первые 15 минут были открыты для прессы. Тираспольский "Шериф" вышел муниципальный стадион Браги, где уже сегодня проведет ответный матч.Неделю назад в Тирасполе "Шериф" обыграл "Брагу" со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет в четверг, 24 февраля в португальской Браге. Начало матча в 22:00."Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).

https://ru.sputnik.md/20220223/agent-gonsalves-braga-revansh-sherif-49248757.html

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фк "шериф", заявления, матч