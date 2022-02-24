https://ru.sputnik.md/20220224/cheban-kishinev-bolee-85-tysyach-mest-razmescheniya-bezhentsev-49298488.html
Ион Чебан: Кишинев располагает более 8,5 тысяч мест для размещения беженцев
Ион Чебан: Кишинев располагает более 8,5 тысяч мест для размещения беженцев
Градоначальник утверждает, что кишиневская мэрия "готова к управлению кризисом".
2022-02-24T19:25+0200
2022-02-24T19:25+0200
2022-02-24T19:36+0200
общество
кишинев
примэрия
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беженцы
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Примэрия Кишинева наметила на территории муниципалитета 8682 места, где в случае необходимости могут быть размещены беженцы. Причем 4467 мест могут принять людей незамедлительно. Об этом на своей странице в соцсети объявил в четверг мэр молдавской столицы Ион Чебан.Также, по его словам, примэрия Кишинева получила от Таможенной службы Молдовы многочисленные просьбы о содействии в транспортировке людей с пограничных КПП.Мэр утверждает, что столичная администрация полностью готова к управлению кризисом, весь комплекс мер обсуждался на утреннем заседании в четверг. Чебан сообщил, что сотрудники примэрии перешли на фактически круглосуточный режим работы.Градоначальник заявил, что мэрия работает в тесном контакте с центральными властями, к которым уже обратилась с просьбой разрешить "муниципальному транспорту выехать за пределы Кишинева и доехать до границы".
https://ru.sputnik.md/20220223/premer-moldova-prokommentirovala-situatsiyu-vokrug-ukraine-49231394.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, примэрия, ион чебан, беженцы, в молдове
Ион Чебан: Кишинев располагает более 8,5 тысяч мест для размещения беженцев
19:25 24.02.2022 (обновлено: 19:36 24.02.2022) Подписаться на
Столичный градоначальник утверждает, что мэрия "готова к управлению кризисом".
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Примэрия Кишинева наметила на территории муниципалитета 8682 места, где в случае необходимости могут быть размещены беженцы. Причем 4467 мест могут принять людей незамедлительно. Об этом на своей странице в соцсети объявил в четверг мэр молдавской столицы Ион Чебан.
"План с установленными и доступными местами на территории муниципия, где можно разместить людей, нуждающихся в помощи, был отправлен в правительство", - написал столичный градоначальник.
Также, по его словам, примэрия Кишинева получила от Таможенной службы Молдовы многочисленные просьбы о содействии в транспортировке людей с пограничных КПП.
"Просят уже 30 автобусов. Мы готовы предоставить транспортные единицы, находящиеся в распоряжении Городского автобусного парка", - отметил Чебан.
Мэр утверждает, что столичная администрация полностью готова к управлению кризисом, весь комплекс мер обсуждался на утреннем заседании в четверг.
Чебан сообщил, что сотрудники примэрии перешли на фактически круглосуточный режим работы.
Градоначальник заявил, что мэрия работает в тесном контакте с центральными властями, к которым уже обратилась с просьбой разрешить "муниципальному транспорту выехать за пределы Кишинева и доехать до границы".