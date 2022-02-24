https://ru.sputnik.md/20220224/cheban-kishinev-bolee-85-tysyach-mest-razmescheniya-bezhentsev-49298488.html

Ион Чебан: Кишинев располагает более 8,5 тысяч мест для размещения беженцев

Ион Чебан: Кишинев располагает более 8,5 тысяч мест для размещения беженцев

Градоначальник утверждает, что кишиневская мэрия "готова к управлению кризисом".

2022-02-24T19:25+0200

2022-02-24T19:25+0200

2022-02-24T19:36+0200

общество

кишинев

примэрия

ион чебан

беженцы

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Примэрия Кишинева наметила на территории муниципалитета 8682 места, где в случае необходимости могут быть размещены беженцы. Причем 4467 мест могут принять людей незамедлительно. Об этом на своей странице в соцсети объявил в четверг мэр молдавской столицы Ион Чебан.Также, по его словам, примэрия Кишинева получила от Таможенной службы Молдовы многочисленные просьбы о содействии в транспортировке людей с пограничных КПП.Мэр утверждает, что столичная администрация полностью готова к управлению кризисом, весь комплекс мер обсуждался на утреннем заседании в четверг. Чебан сообщил, что сотрудники примэрии перешли на фактически круглосуточный режим работы.Градоначальник заявил, что мэрия работает в тесном контакте с центральными властями, к которым уже обратилась с просьбой разрешить "муниципальному транспорту выехать за пределы Кишинева и доехать до границы".

https://ru.sputnik.md/20220223/premer-moldova-prokommentirovala-situatsiyu-vokrug-ukraine-49231394.html

кишинев

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2022

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кишинев, примэрия, ион чебан, беженцы, в молдове