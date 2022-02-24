https://ru.sputnik.md/20220224/churya-situatsiya-moldova-region-49282156.html
Чуря – о том, как может развиваться ситуация в Молдове и регионе
Чуря – о том, как может развиваться ситуация в Молдове и регионе
Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал для Sputnik Молдова ситуацию в Украине и объяснил, как могут развиваться события в ближайшем будущем.
2022-02-24T14:40+0200
2022-02-24T14:40+0200
2022-02-24T15:07+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Запад вряд ли ответит военной интервенцией на происходящее на Украине, а если операция в соседней стране затянется, ей придется вступить в сложный переговорный процесс. Об этом заявил Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.По мнению политолога, в случае если военные действия затянутся, они могут приобрести и перманентный характер. Однако, отметил Чуря, события могут развиваться по другому сценарию и конфликт может закончиться быстро."Если России удастся быстро достичь своих военных целей, я считаю, что мы станем свидетелями восстановления влияния Москвы на Украине, и я считаю, что это затронет как Республику Молдова, так и Приднестровье. Позиции России усилятся в раскладе сил в регионе. Украина, конечно, останется номинально независимым государством, но будет находиться под протекторатом России", — сказал эксперт.Однако независимо от сценария Молдова не должна ввязываться в военные действия, считает аналитик."Наши политики, страдающие от избытка западного прозелитизма, должны сейчас больше думать об интересах нашего государства, о мире в нашей стране и действовать в национальных интересах. Мы – нейтральное государство, мы не участвуем в войнах в регионе. Мы можем оказать только гуманитарное содействие соседним странам. Это была бы правильная позиция, и я надеюсь, что наши политики это понимают”, – отметил Чуря.Ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-bezhentsev-iz-ukrainy-vekhalo-moldova-dannye-mvd-49271255.html
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Чуря – о том, как может развиваться ситуация в Молдове и регионе
14:40 24.02.2022 (обновлено: 15:07 24.02.2022) Подписаться на
Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал для Sputnik Молдова ситуацию на Украине и возможное развитие событий в ближайшем будущем.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Запад вряд ли ответит военной интервенцией на происходящее на Украине, а если операция в соседней стране затянется, ей придется вступить в сложный переговорный процесс. Об этом заявил Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.
"Запад еще не определился со своей позицией об этой военной операции. Конечно, против России введены санкции – экономические и политические. Но какой будет реакция Запада конкретно на эту военную операцию? Будут консультации внутри НАТО относительно возможного ответа, но скорее всего, ни НАТО, ни американские войска не будут вмешиваться", — сказал Чуря.
По мнению политолога, в случае если военные действия затянутся, они могут приобрести и перманентный характер. Однако, отметил Чуря, события могут развиваться по другому сценарию и конфликт может закончиться быстро.
"Если России удастся быстро достичь своих военных целей, я считаю, что мы станем свидетелями восстановления влияния Москвы на Украине, и я считаю, что это затронет как Республику Молдова, так и Приднестровье. Позиции России усилятся в раскладе сил в регионе. Украина, конечно, останется номинально независимым государством, но будет находиться под протекторатом России", — сказал эксперт.
Однако независимо от сценария Молдова не должна ввязываться в военные действия, считает аналитик.
"Наши политики, страдающие от избытка западного прозелитизма, должны сейчас больше думать об интересах нашего государства, о мире в нашей стране и действовать в национальных интересах. Мы – нейтральное государство, мы не участвуем в войнах в регионе. Мы можем оказать только гуманитарное содействие соседним странам. Это была бы правильная позиция, и я надеюсь, что наши политики это понимают”, – отметил Чуря.
Ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.