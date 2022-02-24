https://ru.sputnik.md/20220224/churya-situatsiya-moldova-region-49282156.html

Чуря – о том, как может развиваться ситуация в Молдове и регионе

Чуря – о том, как может развиваться ситуация в Молдове и регионе

Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал для Sputnik Молдова ситуацию в Украине и объяснил, как могут развиваться события в ближайшем будущем.

2022-02-24T14:40+0200

2022-02-24T14:40+0200

2022-02-24T15:07+0200

украина

молдова

в молдове

корнелиу чуря

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2915/18/29151824_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_033686233bb0c2be4756400ff86089bc.jpg

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Запад вряд ли ответит военной интервенцией на происходящее на Украине, а если операция в соседней стране затянется, ей придется вступить в сложный переговорный процесс. Об этом заявил Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.По мнению политолога, в случае если военные действия затянутся, они могут приобрести и перманентный характер. Однако, отметил Чуря, события могут развиваться по другому сценарию и конфликт может закончиться быстро."Если России удастся быстро достичь своих военных целей, я считаю, что мы станем свидетелями восстановления влияния Москвы на Украине, и я считаю, что это затронет как Республику Молдова, так и Приднестровье. Позиции России усилятся в раскладе сил в регионе. Украина, конечно, останется номинально независимым государством, но будет находиться под протекторатом России", — сказал эксперт.Однако независимо от сценария Молдова не должна ввязываться в военные действия, считает аналитик."Наши политики, страдающие от избытка западного прозелитизма, должны сейчас больше думать об интересах нашего государства, о мире в нашей стране и действовать в национальных интересах. Мы – нейтральное государство, мы не участвуем в войнах в регионе. Мы можем оказать только гуманитарное содействие соседним странам. Это была бы правильная позиция, и я надеюсь, что наши политики это понимают”, – отметил Чуря.Ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-bezhentsev-iz-ukrainy-vekhalo-moldova-dannye-mvd-49271255.html

украина

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, молдова, в молдове, корнелиу чуря