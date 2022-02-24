https://ru.sputnik.md/20220224/deputaty-ekstrennoe-zasedanie-moldove-vvedut-chp-49288631.html

Депутаты соберутся на экстренное заседание: в Молдове введут ЧП

Депутаты соберутся на экстренное заседание: в Молдове введут ЧП

Ожидается, что депутаты рассмотрят введение чрезвычайного положения в республике по запросу правительства.

2022-02-24T16:00+0200

2022-02-24T16:00+0200

2022-02-24T16:07+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на экстренное заседание в четверг. Парламентарии рассмотрят введение чрезвычайного положения на территории Молдовы в контексте ситуации на Украине.Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-атташе Законодательного собрания Аугустина Бадикэ. Точное время заседания не сообщается. Напомним, в 15.00 началось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а в 16.00 состоится закрытое заседание правительства. Позднее, в 16.30, пройдет пресс-конференция премьер-министра Натальи Гаврилицы и вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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