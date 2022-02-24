https://ru.sputnik.md/20220224/deputaty-ekstrennoe-zasedanie-moldove-vvedut-chp-49288631.html
Депутаты соберутся на экстренное заседание: в Молдове введут ЧП
Депутаты соберутся на экстренное заседание: в Молдове введут ЧП
Ожидается, что депутаты рассмотрят введение чрезвычайного положения в республике по запросу правительства.
2022-02-24T16:00+0200
2022-02-24T16:00+0200
2022-02-24T16:07+0200
в молдове
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чп
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на экстренное заседание в четверг. Парламентарии рассмотрят введение чрезвычайного положения на территории Молдовы в контексте ситуации на Украине.Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-атташе Законодательного собрания Аугустина Бадикэ. Точное время заседания не сообщается. Напомним, в 15.00 началось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а в 16.00 состоится закрытое заседание правительства. Позднее, в 16.30, пройдет пресс-конференция премьер-министра Натальи Гаврилицы и вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/natsbank-banki-moldova-rabotayut-v-obychnom-rezhime-49281773.html
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в молдове, молдова, парламент, чп
Депутаты соберутся на экстренное заседание: в Молдове введут ЧП
16:00 24.02.2022 (обновлено: 16:07 24.02.2022) Подписаться на
Ожидается, что на заседании в четверг депутаты рассмотрят введение чрезвычайного положения в республике.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на экстренное заседание в четверг.
Парламентарии рассмотрят введение чрезвычайного положения на территории Молдовы в контексте ситуации на Украине.
Информацию Sputnik Молдова
подтвердила пресс-атташе Законодательного собрания Аугустина Бадикэ. Точное время заседания не сообщается.
Напомним, в 15.00 началось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а в 16.00 состоится закрытое заседание правительства.
Позднее, в 16.30, пройдет пресс-конференция премьер-министра Натальи Гаврилицы и вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.