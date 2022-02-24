https://ru.sputnik.md/20220224/ekspert-moldova-ostavatsya-neytralnoy-49288389.html

Эксперт: Молдова должна оставаться нейтральной в сложившейся ситуации

Эксперт: Молдова должна оставаться нейтральной в сложившейся ситуации

Введение чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине — оправданная мера, но Молдова должна сохранять нейтралитет

2022-02-24T17:21+0200

2022-02-24T17:21+0200

2022-02-24T17:31+0200

политика

молдова

нейтралитет

павел мидриган

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Введение чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине — оправданная мера, но Молдова должна сохранять нейтралитет. Об этом заявил политолог Павел Мидриган в эфире радиостудии Sputnik Молдова."Мы – нейтральное государство. Это означает неприсоединение к определенным военным блокам. Каким бы ни был конфликт, нейтральное государство не может быть ни на одной из сторон. Очевидно, что мы этого не хотим и у нас нет необходимости в военном вмешательстве", – сказал Мидриган.Эксперт отметил, что Запад не учел предложенные Россией гарантии безопасности.Политолог считает, что ситуация может ухудшиться, если Запад решит ввести на Украину военные силы."Трудно сказать, чем все может закончиться, если будут вовлечены и другие силы. С одной стороны, мы слышали позицию стран НАТО и США, что они не отправят туда свои силы, чтобы вмешаться в конфликт, а если вмешаются, не дай бог, то это может привести к третьей мировой войне", – сказал политолог.Собеседник подчеркнул, что должно быть найдено мирное решение конфликта, который возник в регионе.Президент Майя Санду написала в своем Twitter после заседания Высшего совета безопасности, что Молдова – нейтральное государство.Ранее Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам она сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.После брифинга глава государства опубликовала в своем Twitter сообщение, в котором подчеркнула, что республика – нейтральное государство.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/churya-situatsiya-moldova-region-49282156.html

https://ru.sputnik.md/20220224/perevozchikov-transportnikov-prizyvayut-ne-ezdit-ukraine-49283305.html

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молдова, нейтралитет, павел мидриган