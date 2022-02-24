https://ru.sputnik.md/20220224/energosistema-moldova-otklyuchitsya-49252153.html

Энергосистема Молдовы временно отключится от энергосетей соседних стран

Энергосистема Молдовы временно отключится от энергосетей соседних стран

Молдова и Украина проверят возможности своей энергосистемы в изолированном режиме. Тем продлится два дня.

2022-02-24T07:30+0200

2022-02-24T07:30+0200

2022-02-24T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В период с 24 по 26 февраля 2022 года энергосистемы Молдовы и Украины будут работать изолированно от энергосетей соседних стран. Об этом сообщил ранее на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.По его словам, февральские испытания представляют собой первый этап процесса синхронного соединения молдавских энергосистем с сетью ENTSO-E Continental Europe, аналогичные тесты запланированы и на лето."Испытания являются частью плана действий, подробно описанного в недавно завершенных исследованиях синхронного объединения энергосистем Молдовы и Украины с ENTSO-E, которые продемонстрировали техническую возможность такого объединения", – пояснил Спыну.Он уточнил, что потребители электроэнергии продолжат использовать электроэнергию без перерыва. По словам вице-премьера, отключение и последующая синхронизация с соседними энергосистемами не будут ощущаться на уровне конечных потребителей электроэнергии.Тесты предполагают выполнение ряда технических действий:Министр сообщил, что отключение от соседних энергосистем и последующая синхронизация после завершения испытаний согласовывались между операторами соседних энергосистем."Moldelectrica будет контролировать параметры качества электроэнергии в диспетчерской зоне Молдовы. Передающие и системные операторы в области электроэнергии в Молдове и Украине находятся в тесной постоянной связи и следуют согласованному плану действий", – уточнил Спыну.По данным вице-премьера, испытания направлены на контролируемое и постепенное отключение генерирующих мощностей и электрической нагрузки потребления и изучение параметров качества электрической энергии.Украинские электростанции участвуют в технических маневрах по заказу диспетчера НЭК "Укрэнерго".

https://ru.sputnik.md/20220204/otlozhennaya-katastrofa---pochemu-kilovatt-v-moldove-budet-stoit-okolo-3-leev-48593410.html

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в молдове, молдова, электричество, отключение, украина