https://ru.sputnik.md/20220224/krasnoselskiy-situatsiya-pridnestrove-stabilna-kontroliruema-49279814.html

Красносельский: ситуация в Приднестровье стабильна и контролируема

Красносельский: ситуация в Приднестровье стабильна и контролируема

Ситуация на левом берегу Днестра стабильна и безопасна, все системы жизнедеятельности функционируют в стандартном формате.

2022-02-24T13:32+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Ситуация на левом берегу Днестра стабильна и безопасна, все системы жизнедеятельности функционируют в стандартном формате. Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.Сообщается, что будет оказана помощь всем иностранным гражданам, временно прибывающим на территорию Приднестровья. Для этого был создан Оперативный штаб. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html

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