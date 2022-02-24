Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220224/krasnoselskiy-situatsiya-pridnestrove-stabilna-kontroliruema-49279814.html
Красносельский: ситуация в Приднестровье стабильна и контролируема
Красносельский: ситуация в Приднестровье стабильна и контролируема
Ситуация на левом берегу Днестра стабильна и безопасна, все системы жизнедеятельности функционируют в стандартном формате.
2022-02-24T13:32+0200
2022-02-24T14:00+0200
молдова
в молдове
приднестровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/14/48172144_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_2814540e6c5a940030c3de962211245b.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Ситуация на левом берегу Днестра стабильна и безопасна, все системы жизнедеятельности функционируют в стандартном формате. Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.Сообщается, что будет оказана помощь всем иностранным гражданам, временно прибывающим на территорию Приднестровья. Для этого был создан Оперативный штаб. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html
молдова
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/14/48172144_159:0:1492:1000_1920x0_80_0_0_5ddec2c7689d8845cec8f0845efbd5c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, в молдове, приднестровье

Красносельский: ситуация в Приднестровье стабильна и контролируема

13:32 24.02.2022 (обновлено: 14:00 24.02.2022)
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
Подписаться наGoogle news
Лидер Приднестровья выступил с заявлением по ситуации в регионе.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Ситуация на левом берегу Днестра стабильна и безопасна, все системы жизнедеятельности функционируют в стандартном формате. Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"В настоящее время не усматривается оснований для введения чрезвычайного положения или иных особых правовых режимов... Ситуация в Зоне безопасности стабильна и контролируема", – сообщили в пресс-службе Красносельского.

Сообщается, что будет оказана помощь всем иностранным гражданам, временно прибывающим на территорию Приднестровья. Для этого был создан Оперативный штаб.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Санду: кабмин запросит парламент ввести ЧП в Молдове
10:05
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".

Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Посольство Молдовы в Киеве и консульство в Одессе частично эвакуированы>>>
В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины>>>
Постпред РФ в ООН: Страдания жителей Донбасса не трогают Запад>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала