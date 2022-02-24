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Курс валют на пятницу: доллар укрепляется, евро падает
Курс валют на пятницу: доллар укрепляется, евро падает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-24T22:30+0200
2022-02-24T22:30+0200
в молдове
курс валют
доллар
евро
рубль
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 25 февраля. Евро вновь ослабят позиции по отношению к молдавскому лею, доллар вырастет.Доллар США станет дороже на девять банов и будет стоить 18,0337 лея.Евро упадет в цене и закрепится на уровне 20,1519 лея.Что касается остальных валют, то 25 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2153 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,5923 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,0717 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – адением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html
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в молдове, курс валют, доллар, евро, рубль

Курс валют на пятницу: доллар укрепляется, евро падает

22:30 24.02.2022
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 25 февраля. Евро вновь ослабят позиции по отношению к молдавскому лею, доллар вырастет.
Доллар США станет дороже на девять банов и будет стоить 18,0337 лея.
Евро упадет в цене и закрепится на уровне 20,1519 лея.
Что касается остальных валют, то 25 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2153 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,5923 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,0717 в пересчете на национальную валюту.
Ruble rusești - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
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За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – адением на 13 банов.
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