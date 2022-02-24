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https://ru.sputnik.md/20220224/lukashenko-sest-za-stol-peregovorov-puti-nedopuscheniyu-krovoprolitiya-49272979.html
Лукашенко: нужно сесть за стол переговоров и искать пути к недопущению кровопролития
Лукашенко: нужно сесть за стол переговоров и искать пути к недопущению кровопролития
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине еще можно предотвратить
2022-02-24T12:11+0200
2022-02-24T12:21+0200
политика
александр лукашенко
украина
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине еще можно предотвратить, передает РИА Новости. Для этого необходимо сесть за стол переговоров.Лукашенко также заявил, что во время телефонного разговора Владимир Путин назвал целью операции на Украине прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях."Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", - сказал Лукашенко на оперативном совещании с военными.Для переговоров Москвы и Киева нужны демилитаризация Украины, недопущение вступления этой страны в НАТО и прекращение боев в Донбассе, добавил Лукашенко."Чтобы не допустить этого (кровопролития на Украине - ред.) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться", - сказал он на оперативном совещании с военными. Слова президента приводит госагентство Белта.По словам Лукашенко, эти условия Россия "прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе"."Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое - демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы", - отметил президент Белоруссии.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ru.sputnik.md/20220224/vladimir-putin-spetsoperatsia-donbass-49263040.html
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-bezhenti-ukraina-prinyat-desyatki-tysyach-49266824.html
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александр лукашенко, украина

Лукашенко: нужно сесть за стол переговоров и искать пути к недопущению кровопролития

12:11 24.02.2022 (обновлено: 12:21 24.02.2022)
© RIA Novosti БелТА / Перейти в фотобанкAleksandr Lukașenko
Aleksandr Lukașenko - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© RIA Novosti БелТА
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Для переговоров Москвы и Киева необходима демилитаризация Украины.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине еще можно предотвратить, передает РИА Новости. Для этого необходимо сесть за стол переговоров.
"Надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить этого и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко на совещании с военными в четверг в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко также заявил, что во время телефонного разговора Владимир Путин назвал целью операции на Украине прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.

"Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", - сказал Лукашенко на оперативном совещании с военными.
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Для переговоров Москвы и Киева нужны демилитаризация Украины, недопущение вступления этой страны в НАТО и прекращение боев в Донбассе, добавил Лукашенко.

"Чтобы не допустить этого (кровопролития на Украине - ред.) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться", - сказал он на оперативном совещании с военными. Слова президента приводит госагентство Белта.

По словам Лукашенко, эти условия Россия "прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе".

"Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое - демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы", - отметил президент Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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