Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20220224/makron-pozvonil-putinu-chto-obsudili-49306886.html
Макрон позвонил Путину: что обсудили
Макрон позвонил Путину: что обсудили
В ходе телефонного разговора лидеры двух стран провели обмен мнениями по ситуации на Украине.
2022-02-24T23:15+0200
2022-02-24T23:15+0200
политика
в мире
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48407101_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3018f5c0d4102eb00f9ea3d5425da6c3.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik.Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля."В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.Владимир Путин, как отмечается, дал "исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции"."Установлено оставаться в контакте", - говорится также в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Путин - о военной операции на Украине: это вынужденная мераНа Украине вводится ЧП - кроме Донецкой и Луганской областей"Шок и трепет" на Украине, пыхтелки и сопелки НАТО: что будет дальше?
https://ru.sputnik.md/20220224/vladimir-putin-spetsoperatsia-donbass-49263040.html
россия
франция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48407101_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_91d7d6255a577767795d20e2d8a3a934.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон

Макрон позвонил Путину: что обсудили

23:15 24.02.2022
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
В ходе телефонного разговора лидеры двух стран провели обмен мнениями по ситуации на Украине.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik.Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Владимир Путин, как отмечается, дал "исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".
"Установлено оставаться в контакте", - говорится также в сообщении.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Владимир Путин о начале спецоперации в Донбассе - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Видео
Владимир Путин - о начале спецоперации в Донбассе
Вчера, 09:32
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Путин - о военной операции на Украине: это вынужденная мера
На Украине вводится ЧП - кроме Донецкой и Луганской областей
"Шок и трепет" на Украине, пыхтелки и сопелки НАТО: что будет дальше?
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала