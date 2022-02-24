https://ru.sputnik.md/20220224/makron-pozvonil-putinu-chto-obsudili-49306886.html

Макрон позвонил Путину: что обсудили

Макрон позвонил Путину: что обсудили

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран провели обмен мнениями по ситуации на Украине.

2022-02-24T23:15+0200

2022-02-24T23:15+0200

2022-02-24T23:15+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik.Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля."В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.Владимир Путин, как отмечается, дал "исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции"."Установлено оставаться в контакте", - говорится также в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Путин - о военной операции на Украине: это вынужденная мераНа Украине вводится ЧП - кроме Донецкой и Луганской областей"Шок и трепет" на Украине, пыхтелки и сопелки НАТО: что будет дальше?

https://ru.sputnik.md/20220224/vladimir-putin-spetsoperatsia-donbass-49263040.html

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