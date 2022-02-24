https://ru.sputnik.md/20220224/mayya-sandu-sozvala-zasedanie-vysshego-soveta-bezopasnosti-49258901.html

Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности

Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности

В повестке дня единственный вопрос — ситуация вокруг Украины

2022-02-24T08:14+0200

2022-02-24T08:14+0200

2022-02-24T08:24+0200

политика

майя санду

украина

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности при главе государства.Об этом сообщила пресс-служба президента.В связи с обострением обстановки вокруг Украины "несущественный" персонал и семьи сотрудников посольства Молдовы в Киеве и консульства в Одессе были эвакуированы с территории Украины, сообщает утром в четверг МИДЕИ.На молдо-украинской границе утром в четверг сохраняется спокойная обстановка. Об этом Sputnik Молдова сообщила представитель Пограничной полиции Раиса Новицки. Все пункты перехода границы работают в обычном режиме. Повышенного потока переходов не наблюдается, отмечает ведомство.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-49254807.html

украина

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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майя санду, украина