Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности
08:14 24.02.2022 (обновлено: 08:24 24.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausБрифинг Майи Санду по итогам заседания Совета безопасности
© Sputnik / Mihai Caraus
В повестке дня единственный вопрос — ситуация вокруг Украины.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности при главе государства.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
В связи с обострением обстановки вокруг Украины "несущественный" персонал и семьи сотрудников посольства Молдовы в Киеве и консульства в Одессе были эвакуированы с территории Украины, сообщает утром в четверг МИДЕИ.
На молдо-украинской границе утром в четверг сохраняется спокойная обстановка. Об этом Sputnik Молдова сообщила представитель Пограничной полиции Раиса Новицки. Все пункты перехода границы работают в обычном режиме. Повышенного потока переходов не наблюдается, отмечает ведомство.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.