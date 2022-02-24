https://ru.sputnik.md/20220224/mayya-sandu-vstretilas-deputati-pas-psrm-49291630.html

Майя Санду встретилась с депутатами PAS и ПСРМ

Майя Санду встретилась с депутатами PAS и ПСРМ

Майя Санду призвала депутатов проявить солидарность и поспособствовать общей цели - обеспечению безопасности граждан Молдовы.

2022-02-24T16:45+0200

2022-02-24T16:45+0200

2022-02-24T17:27+0200

общество

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с депутатами фракции "Действие и солидарность" (PAS) и Партии социалистов в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации президента. Глава государства сообщила парламентариям о действиях, предпринятых властями, и призвала депутатов проявить солидарность в целях обеспечения безопасности граждан Молдовы.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html

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в молдове, молдова, майя санду, партия социалистов республики молдова, депутаты, pas