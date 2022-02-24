https://ru.sputnik.md/20220224/mayya-sandu-vstretilas-deputati-pas-psrm-49291630.html
Майя Санду встретилась с депутатами PAS и ПСРМ
Майя Санду встретилась с депутатами PAS и ПСРМ
Майя Санду призвала депутатов проявить солидарность и поспособствовать общей цели - обеспечению безопасности граждан Молдовы.
2022-02-24T16:45+0200
2022-02-24T16:45+0200
2022-02-24T17:27+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с депутатами фракции "Действие и солидарность" (PAS) и Партии социалистов в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации президента. Глава государства сообщила парламентариям о действиях, предпринятых властями, и призвала депутатов проявить солидарность в целях обеспечения безопасности граждан Молдовы.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html
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в молдове, молдова, майя санду, партия социалистов республики молдова, депутаты, pas
Майя Санду встретилась с депутатами PAS и ПСРМ
16:45 24.02.2022 (обновлено: 17:27 24.02.2022) Подписаться на
Майя Санду призвала депутатов проявить солидарность и поспособствовать общей цели – обеспечению безопасности граждан Молдовы.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с депутатами фракции "Действие и солидарность" (PAS) и Партии социалистов в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации президента.
Глава государства сообщила парламентариям о действиях, предпринятых властями, и призвала депутатов проявить солидарность в целях обеспечения безопасности граждан Молдовы.
"Каждый несет ответственность за безопасность наших граждан. Мы должны препятствовать разжиганию ненависти и войне, чтобы не допустить разделение наших граждан в это трудное время", – отметила Санду.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.