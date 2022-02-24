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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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Мэр Кишинева: готовы предоставить убежище большому количеству людей
Мэр Кишинева: готовы предоставить убежище большому количеству людей
Мэр молдавской столицы заявили о подготовке к приему и размещению людей.
2022-02-24T09:14+0200
2022-02-24T09:15+0200
общество
в молдове
молдова
кишинев
ион чебан
размещение
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что в городе составляют план на случай, если большому количеству людей понадобится убежище. Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/aeroport-kishineva-ne-mogut-pokinut-ukrainskie-samolety-s-passazhirami-49260481.html
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в молдове, молдова, кишинев, ион чебан, размещение

Мэр Кишинева: готовы предоставить убежище большому количеству людей

09:14 24.02.2022 (обновлено: 09:15 24.02.2022)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaIon Ceban
Ion Ceban - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Мэр молдавской столицы заявили о подготовке к приему и размещению людей.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что в городе составляют план на случай, если большому количеству людей понадобится убежище.

"Мы поговорили со всеми специалистами и предприняли необходимые шаги. Проживание, питание, социальная и медицинская помощь, мобилизация персонала и волонтеров для оказания помощи", - написал Чебан.

Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Aeroportul Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Аэропорт Кишинева не могут покинуть украинские самолеты с пассажирами
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