https://ru.sputnik.md/20220224/mezhdunarodnyy-aeroport-kishinev-49296259.html

Хаос в Международном аэропорту Кишинева: воздушное пространство Молдовы закрыто

Хаос в Международном аэропорту Кишинева: воздушное пространство Молдовы закрыто

Смотрите в видео Sputnik Молдова, какова ситуация в Международном аэропорту Кишинева.

2022-02-24T18:00+0200

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2022-02-24T18:06+0200

видео

молдова

кишинев

международный аэропорт кишинева

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Пять самолетов, которые должны были приземлиться в украинских аэропортах, были вынуждены сесть в Кишиневе. Речь идет о рейсах из Азербайджана, Узбекистана, ОАЭ и Грузии. Затем Молдова закрыла воздушное пространство. Орган гражданской авиации пояснил, что это решение было принято по рекомендации Высшего совета безопасности, так как есть риск для гражданской авиации в контексте ситуации в регионе.Позже в Air Moldova заявили, что воздушное пространство Молдовы будет закрыто до 4 марта 2022 года. Рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты.

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молдова, кишинев, международный аэропорт кишинева, видео