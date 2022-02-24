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Хаос в Международном аэропорту Кишинева: воздушное пространство Молдовы закрыто
Хаос в Международном аэропорту Кишинева: воздушное пространство Молдовы закрыто
Смотрите в видео Sputnik Молдова, какова ситуация в Международном аэропорту Кишинева.
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видео
молдова
кишинев
международный аэропорт кишинева
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Пять самолетов, которые должны были приземлиться в украинских аэропортах, были вынуждены сесть в Кишиневе. Речь идет о рейсах из Азербайджана, Узбекистана, ОАЭ и Грузии. Затем Молдова закрыла воздушное пространство. Орган гражданской авиации пояснил, что это решение было принято по рекомендации Высшего совета безопасности, так как есть риск для гражданской авиации в контексте ситуации в регионе.Позже в Air Moldova заявили, что воздушное пространство Молдовы будет закрыто до 4 марта 2022 года. Рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты.
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Хаос в Международном аэропорту Кишинева: воздушное пространство Молдовы закрыто

18:00 24.02.2022 (обновлено: 18:06 24.02.2022)
© Sputnik / Rodion Stepanchuk
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Смотрите в видео Sputnik Молдова, какова ситуация в Международном аэропорту Кишинева.
Пять самолетов, которые должны были приземлиться в украинских аэропортах, были вынуждены сесть в Кишиневе. Речь идет о рейсах из Азербайджана, Узбекистана, ОАЭ и Грузии. Затем Молдова закрыла воздушное пространство.
Орган гражданской авиации пояснил, что это решение было принято по рекомендации Высшего совета безопасности, так как есть риск для гражданской авиации в контексте ситуации в регионе.
Позже в Air Moldova заявили, что воздушное пространство Молдовы будет закрыто до 4 марта 2022 года. Рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты.
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