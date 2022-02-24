https://ru.sputnik.md/20220224/midei-otkryt-krizisnyy-shtab-dlya-pomoschi-evakuatsii-grazhdan-moldova-ukraine-49275786.html

МИДЕИ: открыт кризисный штаб для помощи в эвакуации граждан Молдовы из Украины

МИДЕИ: открыт кризисный штаб для помощи в эвакуации граждан Молдовы из Украины

Внешнеполитической ведомство Молдовы направляет все усилия для координации эвакуации молдавских граждан из Украины.

2022-02-24T12:41+0200

2022-02-24T12:41+0200

2022-02-24T12:58+0200

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украина

эвакуация

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В условиях серьезного ухудшения ситуации с безопасностью на Украине при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) создан кризисный штаб, который постоянно отслеживает ситуацию с безопасностью и координирует операции по эвакуации молдавских граждан из Украины.Как отметили в ведомстве, штаб открыт по предложению вице-премьера, министра МИДЕИ Нику Попеску. В то же время МИДЕИ потребовало "усилить меры безопасности в дипломатических представительствах, аккредитованных в Молдове, которые имеют высокую степень незащищенности". "Мы повторяем наш призыв к гражданам Молдовы не выезжать в соседнюю страну, а тех, кто временно находится на Украине, призываем немедленно покинуть территорию этого государства", - добавили в министерстве. Для облегчения общения с консульскими работниками гражданам предлагается заполнить специальную форму.Ранее стало известно о создании Национального центра координации при МВД, который будет управлять работой подведомственных МВД структур. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/revenko-v-moldove-zapuschen-tsentr-koordinatsii-deystviy-mvd-49273761.html

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