https://ru.sputnik.md/20220224/ministerstvo-kultury-otmenilo-otkrytie-yarmarki-priurochennoy-martsishoru-49277963.html

Министерство культуры отменило открытие ярмарки, приуроченной к "Мэрцишору"

Министерство культуры отменило открытие ярмарки, приуроченной к "Мэрцишору"

В связи с событиями на Украине у Молдове отменяют и откладывают некоторые культурные мероприятия.

2022-02-24T13:05+0200

2022-02-24T13:05+0200

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общество

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молдова

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мэрцишор

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Министерство культуры отменило открытие праздничной ярмарки, приуроченной к "Мэрцишору". Как отметили в ведомстве, такое решение было принято в четверг в связи со сложившейся ситуацией. Ярмарка накануне праздника "Мэрцишор" должна была открыться в четверг, 24 февраля, в 16.00 в сквере Национального дворца "Николае Сулак". Также в министерстве решили отложить награждение премиями. "Откладывается награждение премиями Министерства культуры, которое ожидалось 25 февраля в 14.00 в доме правительства", - сообщили в министерстве. Праздник начала весны "Мэрцишор" ежегодно отмечают в Молдове 1 марта. В связи с этим событием проходят праздничные ярмарки, фестивали и концерты. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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в молдове, молдова, ярмарка, отмена, мэрцишор