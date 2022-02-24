https://ru.sputnik.md/20220224/ministerstvo-kultury-otmenilo-otkrytie-yarmarki-priurochennoy-martsishoru-49277963.html
Министерство культуры отменило открытие ярмарки, приуроченной к "Мэрцишору"
Министерство культуры отменило открытие ярмарки, приуроченной к "Мэрцишору"
В связи с событиями на Украине у Молдове отменяют и откладывают некоторые культурные мероприятия.
2022-02-24T13:05+0200
2022-02-24T13:05+0200
2022-02-24T13:11+0200
общество
в молдове
молдова
ярмарка
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мэрцишор
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Министерство культуры отменило открытие праздничной ярмарки, приуроченной к "Мэрцишору". Как отметили в ведомстве, такое решение было принято в четверг в связи со сложившейся ситуацией. Ярмарка накануне праздника "Мэрцишор" должна была открыться в четверг, 24 февраля, в 16.00 в сквере Национального дворца "Николае Сулак". Также в министерстве решили отложить награждение премиями. "Откладывается награждение премиями Министерства культуры, которое ожидалось 25 февраля в 14.00 в доме правительства", - сообщили в министерстве. Праздник начала весны "Мэрцишор" ежегодно отмечают в Молдове 1 марта. В связи с этим событием проходят праздничные ярмарки, фестивали и концерты. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html
https://ru.sputnik.md/20220224/midei-otkryt-krizisnyy-shtab-dlya-pomoschi-evakuatsii-grazhdan-moldova-ukraine-49275786.html
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в молдове, молдова, ярмарка, отмена, мэрцишор
Министерство культуры отменило открытие ярмарки, приуроченной к "Мэрцишору"
13:05 24.02.2022 (обновлено: 13:11 24.02.2022) Подписаться на
В связи с событиями на Украине в Молдове отменяют и переносятся некоторые культурные мероприятия.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Министерство культуры отменило открытие праздничной ярмарки, приуроченной к "Мэрцишору".
Как отметили в ведомстве, такое решение было принято в четверг в связи со сложившейся ситуацией.
Ярмарка накануне праздника "Мэрцишор" должна была открыться в четверг, 24 февраля, в 16.00 в сквере Национального дворца "Николае Сулак". Также в министерстве решили отложить награждение премиями.
"Откладывается награждение премиями Министерства культуры, которое ожидалось 25 февраля в 14.00 в доме правительства", - сообщили в министерстве.
Праздник начала весны "Мэрцишор" ежегодно отмечают в Молдове 1 марта. В связи с этим событием проходят праздничные ярмарки, фестивали и концерты.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.