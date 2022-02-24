https://ru.sputnik.md/20220224/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-49262111.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1 069 новых случаев инфицирования COVID-19

2022-02-24T09:09+0200

2022-02-24T09:09+0200

2022-02-24T09:09+0200

коронавирус

молдова

минздрав

минздрав молдовы

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48014166_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_540177166a4c71d8396236b4efec1eed.jpg

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1 069 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.В том числе зарегистрированы пять случаев "импорта" инфекции: два – из Дании, по одному - из Германии, России, Болгарии.За минувшие сутки проведено 8 795 тестов, в том числе быстрых – 6 236.Общее число случаев заражения в стране достигло 499 015.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 36 случая инфицирования: 6 – у врачей, 14 – у медсестер, 16 – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 1 455 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 135 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека).В то же время за сутки выздоровели 1 410 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 472 261.Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 1711.

https://ru.sputnik.md/20220223/more-posle-covid-vrach-rasskazal-kogda-planirovat-otpusk-49237986.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

молдова, минздрав, минздрав молдовы, статистика