https://ru.sputnik.md/20220224/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-49262111.html
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1 069 новых случаев инфицирования COVID-19
2022-02-24T09:09+0200
2022-02-24T09:09+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1 069 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.В том числе зарегистрированы пять случаев "импорта" инфекции: два – из Дании, по одному - из Германии, России, Болгарии.За минувшие сутки проведено 8 795 тестов, в том числе быстрых – 6 236.Общее число случаев заражения в стране достигло 499 015.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 36 случая инфицирования: 6 – у врачей, 14 – у медсестер, 16 – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 1 455 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 135 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека).В то же время за сутки выздоровели 1 410 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 472 261.Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 1711.
https://ru.sputnik.md/20220223/more-posle-covid-vrach-rasskazal-kogda-planirovat-otpusk-49237986.html
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Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
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В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1 069 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
В том числе зарегистрированы пять случаев "импорта" инфекции: два – из Дании, по одному - из Германии, России, Болгарии.
За минувшие сутки проведено 8 795 тестов, в том числе быстрых – 6 236.
Общее число случаев заражения в стране достигло 499 015.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 36 случая инфицирования: 6 – у врачей, 14 – у медсестер, 16 – у вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1 455 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 135 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека).
В то же время за сутки выздоровели 1 410 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 472 261.
Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 11 1711.