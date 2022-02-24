https://ru.sputnik.md/20220224/mitropoliya-moldovy-mir-prevyshe-vsego-49294846.html
Митрополия Молдовы: мир превыше всего
Митрополия Молдовы: мир превыше всего
Митрополит Молдовы Владимир выступил с призывом помолиться о мире и миротворческой мудрости для всех политических лидеров.
2022-02-24T18:25+0200
2022-02-24T18:25+0200
2022-02-24T18:40+0200
митрополия
общество
в молдове
митрополит кишиневский и вся молдовы владимир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/400/22/4002211_0:0:4768:2683_1920x0_80_0_0_d139f020f66b08ba709745bb1b4eb035.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Митрополия Молдовы призвала верующих православной церкви Молдовы молиться о добром понимании между народами и о мире.В Митрополии заявили, что в течение дня получили десятки сообщений от верующих, которые рассказали о своей панике и страхе.Священнослужители просят бога о справедливости и любви, о даровании миротворческой мудрости всем политическим лидерам, ответственным за урегулирование напряженности.Нацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме >>>Глава "Молдовагаза" обратится в Генпрокуратуру из-за утечки данных контракта с "Газпромом" >>>Сколько беженцев из Украины въехало в Молдову - данные МВД >>>
https://ru.sputnik.md/20210720/video-neskolko-raket-upalo-vozle-prezidentskogo-dvortsa-kabul-35590774.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/400/22/4002211_273:0:4512:3179_1920x0_80_0_0_45ad3a16a838893859995f87cb2445b2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
митрополия, в молдове, митрополит кишиневский и вся молдовы владимир
Митрополия Молдовы: мир превыше всего
18:25 24.02.2022 (обновлено: 18:40 24.02.2022) Подписаться на
Митрополит кишиневский и всея Молдовы Владимир выступил с призывом помолиться о мире и миротворческой мудрости для всех политических лидеров.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Митрополия Молдовы призвала верующих православной церкви Молдовы молиться о добром понимании между народами и о мире.
В Митрополии заявили, что в течение дня получили десятки сообщений от верующих, которые рассказали о своей панике и страхе.
"Мир превыше всего. Непонимание между народами должно разрешаться мирным путем. Православные христиане, независимо от национальности и политической ориентации, должны объединяться в духе мира и любви", - говорится в послании, подписанном митрополитом Молдовы.
Священнослужители просят бога о справедливости и любви, о даровании миротворческой мудрости всем политическим лидерам, ответственным за урегулирование напряженности.