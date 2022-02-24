https://ru.sputnik.md/20220224/mitropoliya-moldovy-mir-prevyshe-vsego-49294846.html

Митрополия Молдовы: мир превыше всего

Митрополия Молдовы: мир превыше всего

Митрополит Молдовы Владимир выступил с призывом помолиться о мире и миротворческой мудрости для всех политических лидеров.

2022-02-24T18:25+0200

2022-02-24T18:25+0200

2022-02-24T18:40+0200

митрополия

общество

в молдове

митрополит кишиневский и вся молдовы владимир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/400/22/4002211_0:0:4768:2683_1920x0_80_0_0_d139f020f66b08ba709745bb1b4eb035.jpg

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Митрополия Молдовы призвала верующих православной церкви Молдовы молиться о добром понимании между народами и о мире.В Митрополии заявили, что в течение дня получили десятки сообщений от верующих, которые рассказали о своей панике и страхе.Священнослужители просят бога о справедливости и любви, о даровании миротворческой мудрости всем политическим лидерам, ответственным за урегулирование напряженности.Нацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме >>>Глава "Молдовагаза" обратится в Генпрокуратуру из-за утечки данных контракта с "Газпромом" >>>Сколько беженцев из Украины въехало в Молдову - данные МВД >>>

https://ru.sputnik.md/20210720/video-neskolko-raket-upalo-vozle-prezidentskogo-dvortsa-kabul-35590774.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

митрополия, в молдове, митрополит кишиневский и вся молдовы владимир