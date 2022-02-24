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Митрополия Молдовы: мир превыше всего
Митрополия Молдовы: мир превыше всего
Митрополит Молдовы Владимир выступил с призывом помолиться о мире и миротворческой мудрости для всех политических лидеров.
2022-02-24T18:25+0200
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общество
в молдове
митрополит кишиневский и вся молдовы владимир
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Митрополия Молдовы призвала верующих православной церкви Молдовы молиться о добром понимании между народами и о мире.В Митрополии заявили, что в течение дня получили десятки сообщений от верующих, которые рассказали о своей панике и страхе.Священнослужители просят бога о справедливости и любви, о даровании миротворческой мудрости всем политическим лидерам, ответственным за урегулирование напряженности.Нацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме &gt;&gt;&gt;Глава "Молдовагаза" обратится в Генпрокуратуру из-за утечки данных контракта с "Газпромом" &gt;&gt;&gt;Сколько беженцев из Украины въехало в Молдову - данные МВД &gt;&gt;&gt;
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митрополия, в молдове, митрополит кишиневский и вся молдовы владимир

Митрополия Молдовы: мир превыше всего

18:25 24.02.2022 (обновлено: 18:40 24.02.2022)
© Sputnik / Мирослав РотарьМитрополит Владимир
Митрополит Владимир - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Митрополит кишиневский и всея Молдовы Владимир выступил с призывом помолиться о мире и миротворческой мудрости для всех политических лидеров.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Митрополия Молдовы призвала верующих православной церкви Молдовы молиться о добром понимании между народами и о мире.
В Митрополии заявили, что в течение дня получили десятки сообщений от верующих, которые рассказали о своей панике и страхе.

"Мир превыше всего. Непонимание между народами должно разрешаться мирным путем. Православные христиане, независимо от национальности и политической ориентации, должны объединяться в духе мира и любви", - говорится в послании, подписанном митрополитом Молдовы.

Священнослужители просят бога о справедливости и любви, о даровании миротворческой мудрости всем политическим лидерам, ответственным за урегулирование напряженности.
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