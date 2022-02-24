https://ru.sputnik.md/20220224/mokanu-stalo-izvestno-tochnoe-kolichestvo-pessimistov-v-moldove-49231240.html

Мокану: стало известно точное количество пессимистов в Молдове

Мокану: стало известно точное количество пессимистов в Молдове

Стало известно какой процент молдаван не видит будущего

2022-02-24T08:00+0200

2022-02-24T08:00+0200

2022-02-24T08:00+0200

радио

молдова

депрессия

социологический опрос

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Мокану: стало известно точное количество пессимистов в Молдове Мокану: стало известно точное количество пессимистов в Молдове

В ходе научного проекта в Молдове была выявлена огромная доля людей, которые считают, что у Молдовы нет будущего – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.Интересно, что сплочение общества многие в стране увязывают со стихийными бедствиями и катастрофами, то есть с "общей бедой", говорит аналитик."Остальные 75 процентов тоже считают, что Молдова находится в плохом положении, но шансы на исправление ситуации все еще остаются. И они считают, что различные потрясения могут сплотить общество", - отметил социолог.Вместе с тем пандемия коронавируса нового типа вовсе не сделала граждан Молдовы душевней и отзывчивей, утверждает эксперт.По итогам последнего опроса IMAS, более 70% респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении. В то же время 52% считают, что ситуация в стране хуже, чем в 2021 году. Еще 17% – что осталась такой же, без улучшений. Около 48% думают, что в следующем году они будут жить намного хуже, чем сейчас (в июне 2021-го так считали 15%). В целом 85% опрошенных считают, что власть должна что-то менять в своем правлении.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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молдова, депрессия, социологический опрос, аудио