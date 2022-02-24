https://ru.sputnik.md/20220224/mokanu-stalo-izvestno-tochnoe-kolichestvo-pessimistov-v-moldove-49231240.html
Мокану: стало известно точное количество пессимистов в Молдове
Мокану: стало известно точное количество пессимистов в Молдове
Стало известно какой процент молдаван не видит будущего
2022-02-24T08:00+0200
2022-02-24T08:00+0200
2022-02-24T08:00+0200
радио
молдова
депрессия
социологический опрос
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Мокану: стало известно точное количество пессимистов в Молдове
Мокану: стало известно точное количество пессимистов в Молдове
В ходе научного проекта в Молдове была выявлена огромная доля людей, которые считают, что у Молдовы нет будущего – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.Интересно, что сплочение общества многие в стране увязывают со стихийными бедствиями и катастрофами, то есть с "общей бедой", говорит аналитик."Остальные 75 процентов тоже считают, что Молдова находится в плохом положении, но шансы на исправление ситуации все еще остаются. И они считают, что различные потрясения могут сплотить общество", - отметил социолог.Вместе с тем пандемия коронавируса нового типа вовсе не сделала граждан Молдовы душевней и отзывчивей, утверждает эксперт.По итогам последнего опроса IMAS, более 70% респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении. В то же время 52% считают, что ситуация в стране хуже, чем в 2021 году. Еще 17% – что осталась такой же, без улучшений. Около 48% думают, что в следующем году они будут жить намного хуже, чем сейчас (в июне 2021-го так считали 15%). В целом 85% опрошенных считают, что власть должна что-то менять в своем правлении.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, депрессия, социологический опрос, аудио
Мокану: стало известно точное количество пессимистов в Молдове
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Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы рассказал об интересном социологическом исследовании.
В ходе научного проекта в Молдове была выявлена огромная доля людей, которые считают, что у Молдовы нет будущего – об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.
"В Молдове доля пессимистов – 25 процентов. Это мы выяснили сейчас, реализуя проект "Формирование и консолидирование социальной сплоченности молдавского общества". Четверть опрошенных считает, что все пропало и Молдову уже ничего не спасет", - сказал Мокану.
Интересно, что сплочение общества многие в стране увязывают со стихийными бедствиями и катастрофами, то есть с "общей бедой", говорит аналитик.
"Остальные 75 процентов тоже считают, что Молдова находится в плохом положении, но шансы на исправление ситуации все еще остаются. И они считают, что различные потрясения могут сплотить общество", - отметил социолог.
Вместе с тем пандемия коронавируса нового типа вовсе не сделала граждан Молдовы душевней и отзывчивей, утверждает эксперт.
"Когда мы проводили опросы по ковиду, оказалось, что даже эта опасность не смогла сплотить население на местном уровне. Люди редко помогали друг другу, не одалживали денег, все стали индивидуалистами", - резюмировал собеседник.
По итогам последнего опроса IMAS, более 70% респондентов считают, что Молдова движется в неправильном направлении. В то же время 52% считают, что ситуация в стране хуже, чем в 2021 году. Еще 17% – что осталась такой же, без улучшений. Около 48% думают, что в следующем году они будут жить намного хуже, чем сейчас (в июне 2021-го так считали 15%). В целом 85% опрошенных считают, что власть должна что-то менять в своем правлении.