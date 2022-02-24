https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-gaz-elektrichestvo-49294676.html

Останется ли Молдова без газа и электричества – ответ правительства

Останется ли Молдова без газа и электричества – ответ правительства

Будет ли обеспечена энергетическая безопасность Молдовы в связи с ситуацией в Украине.

2022-02-24T17:45+0200

2022-02-24T17:45+0200

2022-02-24T18:04+0200

общество

в молдове

молдова

наталья гаврилица

правительство

электричество

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/12/49056326_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_6f7d84917ed7887bc93357eccbe6e104.jpg

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала, есть ли риск перебоев в поставках газа и электричества в страну. В то же время Гаврилица признала, что есть небольшие риски коротких сбоев. "Могут быть очень короткие периоды сбоев. На заседании представители энергетического сектора и Министерства инфраструктуры и регионального развития сказали, что он невелик", – добавила Гаврилица. Премьер Молдовы заверила, что в случае непредвиденных ситуаций есть решения, которые позволят сохранить подачу газа и электричества в страну.Ранее Гаврилица заявила, что правительство направит в парламент запрос о введении ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля. Напомним, ранее президент Молдовы созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. По последним данным от МВД, в республику уже прибыло более трех тысяч граждан Украины. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев. Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html

https://ru.sputnik.md/20220224/deputaty-ekstrennoe-zasedanie-moldove-vvedut-chp-49288631.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, наталья гаврилица, правительство, электричество, газ