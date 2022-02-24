https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-gaz-elektrichestvo-49294676.html
Останется ли Молдова без газа и электричества – ответ правительства
Останется ли Молдова без газа и электричества – ответ правительства
Будет ли обеспечена энергетическая безопасность Молдовы в связи с ситуацией в Украине.
2022-02-24T17:45+0200
2022-02-24T17:45+0200
2022-02-24T18:04+0200
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правительство
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газ
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала, есть ли риск перебоев в поставках газа и электричества в страну. В то же время Гаврилица признала, что есть небольшие риски коротких сбоев. "Могут быть очень короткие периоды сбоев. На заседании представители энергетического сектора и Министерства инфраструктуры и регионального развития сказали, что он невелик", – добавила Гаврилица. Премьер Молдовы заверила, что в случае непредвиденных ситуаций есть решения, которые позволят сохранить подачу газа и электричества в страну.Ранее Гаврилица заявила, что правительство направит в парламент запрос о введении ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля. Напомним, ранее президент Молдовы созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. По последним данным от МВД, в республику уже прибыло более трех тысяч граждан Украины. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев. Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html
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в молдове, молдова, наталья гаврилица, правительство, электричество, газ
Останется ли Молдова без газа и электричества – ответ правительства
17:45 24.02.2022 (обновлено: 18:04 24.02.2022) Подписаться на
Будет ли обеспечена энергетическая безопасность Молдовы в связи с ситуацией на Украине.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала, есть ли риск перебоев в поставках газа и электричества в страну.
"Мы обсуждали это на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Что касается рисков разрушения инфраструктуры поставок газа или электроэнергии, на этот случай у нас есть альтернативные пути подачи", – заявила Гаврилица на брифинге в четверг по итогам заседания комиссии.
В то же время Гаврилица признала, что есть небольшие риски коротких сбоев.
"Могут быть очень короткие периоды сбоев. На заседании представители энергетического сектора и Министерства инфраструктуры и регионального развития сказали, что он невелик", – добавила Гаврилица.
Премьер Молдовы заверила, что в случае непредвиденных ситуаций есть решения, которые позволят сохранить подачу газа и электричества в страну.
Ранее Гаврилица заявила, что правительство направит в парламент запрос о введении ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.
Напомним, ранее президент Молдовы созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. По последним данным от МВД, в республику уже прибыло более трех тысяч граждан Украины. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.