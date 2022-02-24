https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vveden-zheltyy-kod-terroristicheskoy-opasnosti-sib-49268044.html
В Молдове введен "желтый код" террористической опасности - СИБ
В Молдове введен "желтый код" террористической опасности - СИБ
В Молдове усиливаются меры контроля в связи с риском террористической угрозы.
2022-02-24T10:56+0200
2022-02-24T10:56+0200
2022-02-24T11:24+0200
общество
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желтый код
террористическая опасность
служба информации и безопасности молдовы
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В Молдове ввели "желтый код" террористической опасности, сообщает в четверг Служба информации и безопасности (СИБ). Как отметили в СИБ, такое решение принято в соответствии с Национальной системой оповещения о терроризме, утвержденной правительством. По данным службы, в случае установления умеренного уровня террористической опасности, компетентные органы в области предупреждения и борьбы с терроризмом в пределах своей компетенции принимают все меры, предусмотренные "желтым кодом", в дополнение к следующим мерам: Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране. Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-bezhenti-ukraina-prinyat-desyatki-tysyach-49266824.html
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в молдове, молдова, желтый код, террористическая опасность, служба информации и безопасности молдовы
В Молдове введен "желтый код" террористической опасности - СИБ
10:56 24.02.2022 (обновлено: 11:24 24.02.2022) Подписаться на
В Молдове усиливаются меры контроля в связи с риском террористической угрозы.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В Молдове ввели "желтый код" террористической опасности, сообщает в четверг Служба информации и безопасности (СИБ).
Как отметили в СИБ, такое решение принято в соответствии с Национальной системой оповещения о терроризме, утвержденной правительством.
По данным службы, в случае установления умеренного уровня террористической опасности, компетентные органы в области предупреждения и борьбы с терроризмом в пределах своей компетенции принимают все меры, предусмотренные "желтым кодом", в дополнение к следующим мерам:
1.
направляет свои усилия на сдерживание, выявление и предотвращение ситуаций, способных создать террористическую угрозу;
2.
усиливает меры контроля и обеспечения общественного порядка в пунктах пропуска через государственную границу, аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалах и в объектах скопления населения;
3.
проверяет состояние и уровень физической защиты и повышает меры безопасности к объектам критической инфраструктуры в управлении, в целях выявления и предотвращения возможных кризисных ситуаций террористического характера;
4.
усиливает меры по проверке и обеспечению общественного порядка в местах скопления населения, при проведении массовых мероприятий, культурных и спортивных мероприятий, в целях выявления возможных признаков и опасных ситуаций (взрывные устройства, лица с подозрительным или агрессивным поведением;
5.
проводит дополнительное обучение сотрудников, задействованных в правоохранительных органах, и персонала объектов, которые могут стать объектами террористических атак;
6.
проверяет уровень подготовки сил и средств, которые могут быть задействованы в процессах реагирования в ситуациях террористического кризиса и ликвидации его последствий.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова
сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.