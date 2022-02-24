https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vveden-zheltyy-kod-terroristicheskoy-opasnosti-sib-49268044.html

В Молдове введен "желтый код" террористической опасности - СИБ

В Молдове введен "желтый код" террористической опасности - СИБ

В Молдове усиливаются меры контроля в связи с риском террористической угрозы.

2022-02-24T10:56+0200

2022-02-24T10:56+0200

2022-02-24T11:24+0200

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террористическая опасность

служба информации и безопасности молдовы

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В Молдове ввели "желтый код" террористической опасности, сообщает в четверг Служба информации и безопасности (СИБ). Как отметили в СИБ, такое решение принято в соответствии с Национальной системой оповещения о терроризме, утвержденной правительством. По данным службы, в случае установления умеренного уровня террористической опасности, компетентные органы в области предупреждения и борьбы с терроризмом в пределах своей компетенции принимают все меры, предусмотренные "желтым кодом", в дополнение к следующим мерам: Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране. Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-bezhenti-ukraina-prinyat-desyatki-tysyach-49266824.html

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в молдове, молдова, желтый код, террористическая опасность, служба информации и безопасности молдовы