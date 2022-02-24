https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html
Премьер Молдовы: запросим введение ЧП по всей стране на 60 дней
Премьер Молдовы: запросим введение ЧП по всей стране на 60 дней
Премьер рассказала на сколько планируется ввести режим ЧП и какие меры будут предприняты в его рамках.
2022-02-24T16:42+0200
2022-02-24T16:42+0200
2022-02-24T17:17+0200
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общество
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наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям запросит парламент о введении режима чрезвычайного положения в Молдове на 60 дней, начиная с 24 февраля. Об этом на брифинге в четверг заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. "Комиссия решила рекомендовать введение ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности", – заявила Гаврилица. По ее словам, в рамках ЧП рекомендуется ввести специальный режим въезда и выезда из страны. Кроме того, будет введен особый режим использования воздушного пространства и организации миграционных потоков и для обеспечения безопасности прибывающих в Молдову граждан из Украины. В заключение Гаврилица заверила, что все государственные институты работают в обычном режиме и призвала граждан использовать информацию только из проверенных источников. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html
https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-vremeni-vozdushnoe-prostranstvo-moldova-budet-zakryto-air-moldova-49276745.html
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в молдове, молдова, чп, премьер-министр, наталья гаврилица, парламент
Премьер Молдовы: запросим введение ЧП по всей стране на 60 дней
16:42 24.02.2022 (обновлено: 17:17 24.02.2022) Подписаться на
Наталья Гаврилица рассказала, на какое время планируется ввести режим ЧП в Молдове и какие меры будут предприняты в его рамках.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям запросит парламент о введении режима чрезвычайного положения в Молдове на 60 дней, начиная с 24 февраля. Об этом на брифинге в четверг заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
"Комиссия решила рекомендовать введение ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности", – заявила Гаврилица.
По ее словам, в рамках ЧП рекомендуется ввести специальный режим въезда и выезда из страны.
Кроме того, будет введен особый режим использования воздушного пространства и организации миграционных потоков и для обеспечения безопасности прибывающих в Молдову граждан из Украины.
В заключение Гаврилица заверила, что все государственные институты работают в обычном режиме и призвала граждан использовать информацию только из проверенных источников.
"Призываю всех к спокойствию и заверяю, что все госинституты функциональны и работают в обычном режиме", – подчеркнула премьер.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.