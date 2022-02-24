https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html

Премьер Молдовы: запросим введение ЧП по всей стране на 60 дней

Премьер Молдовы: запросим введение ЧП по всей стране на 60 дней

Премьер рассказала на сколько планируется ввести режим ЧП и какие меры будут предприняты в его рамках.

2022-02-24T16:42+0200

2022-02-24T16:42+0200

2022-02-24T17:17+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям запросит парламент о введении режима чрезвычайного положения в Молдове на 60 дней, начиная с 24 февраля. Об этом на брифинге в четверг заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. "Комиссия решила рекомендовать введение ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности", – заявила Гаврилица. По ее словам, в рамках ЧП рекомендуется ввести специальный режим въезда и выезда из страны. Кроме того, будет введен особый режим использования воздушного пространства и организации миграционных потоков и для обеспечения безопасности прибывающих в Молдову граждан из Украины. В заключение Гаврилица заверила, что все государственные институты работают в обычном режиме и призвала граждан использовать информацию только из проверенных источников. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html

https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-vremeni-vozdushnoe-prostranstvo-moldova-budet-zakryto-air-moldova-49276745.html

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в молдове, молдова, чп, премьер-министр, наталья гаврилица, парламент