https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-49272013.html
Молдова закрывает воздушное пространство
Молдова закрывает воздушное пространство
Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Все рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты.
2022-02-24T11:48+0200
2022-02-24T11:48+0200
2022-02-24T11:58+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Молдова закрывает воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты, отметил вице-премьер.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране. Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины. Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/aeroport-kishinev-vynuzhdenno-seli-pyat-bortov-letevshikh-na-ukrainu-49270722.html
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молдова, воздушное пространство, всб
Молдова закрывает воздушное пространство
11:48 24.02.2022 (обновлено: 11:58 24.02.2022) Подписаться на
Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что Совбез рекомендует закрыть воздушное пространство над Молдовой.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Молдова закрывает воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Учитывая ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Орган гражданской авиации выполнит эту рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто, начиная с 12.00.
Андрей Спыну
вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
Рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты, отметил вице-премьер.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.