https://ru.sputnik.md/20220224/na-kpp-leusheny-albitsa---zator-iz-zhelayuschikh-vekhat-na-territoriyu-rumynii-49305350.html
На КПП Леушены-Албица - затор из желающих въехать на территорию Румынии
На КПП Леушены-Албица - затор из желающих въехать на территорию Румынии
Таможенная служба Молдовы рекомендует автомобилистам воспользоваться другими контрольно-пропускными пунктами.
2022-02-24T22:00+0200
2022-02-24T22:00+0200
2022-02-24T22:00+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Поздно вечером в четверг на пограничном КПП Леушены-Албица с румынской стороны образовалась длинная очередь из грузовых и легковых автомобилей, пытающихся въехать на территорию Румынии. Об этом сообщила Таможенная служба Молдовы.Таможенная служба РМ рекомендует грузовым перевозчикам и частным автомобилистам воспользоваться другими КПП - Кагул-Оанча, Джурджулешты-Галац, Скуляны-Скуляны, Костешты-Стынка. Молдавское ведомство продолжает отслеживать ситуацию на контрольно-пропускных пунктах страны.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-bezhenti-ukraina-prinyat-desyatki-tysyach-49266824.html
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молдова, румыния, кпп, таможня
На КПП Леушены-Албица - затор из желающих въехать на территорию Румынии
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Таможенная служба Молдовы рекомендует автомобилистам воспользоваться другими контрольно-пропускными пунктами.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Поздно вечером в четверг на пограничном КПП Леушены-Албица с румынской стороны образовалась длинная очередь из грузовых и легковых автомобилей, пытающихся въехать на территорию Румынии. Об этом сообщила Таможенная служба Молдовы.
"В настоящее время наблюдается интенсивное движение легкового и грузового транспорта в пункте Леушены-Албица. С молдавской стороны образовался затор из желающих выехать в соседнюю страну", - говорится с сообщении молдавского таможенного ведомства.
Таможенная служба РМ рекомендует грузовым перевозчикам и частным автомобилистам воспользоваться другими КПП - Кагул-Оанча, Джурджулешты-Галац, Скуляны-Скуляны, Костешты-Стынка.
Молдавское ведомство продолжает отслеживать ситуацию на контрольно-пропускных пунктах страны.