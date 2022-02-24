https://ru.sputnik.md/20220224/na-kpp-leusheny-albitsa---zator-iz-zhelayuschikh-vekhat-na-territoriyu-rumynii-49305350.html

На КПП Леушены-Албица - затор из желающих въехать на территорию Румынии

На КПП Леушены-Албица - затор из желающих въехать на территорию Румынии

Таможенная служба Молдовы рекомендует автомобилистам воспользоваться другими контрольно-пропускными пунктами.

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Поздно вечером в четверг на пограничном КПП Леушены-Албица с румынской стороны образовалась длинная очередь из грузовых и легковых автомобилей, пытающихся въехать на территорию Румынии. Об этом сообщила Таможенная служба Молдовы.Таможенная служба РМ рекомендует грузовым перевозчикам и частным автомобилистам воспользоваться другими КПП - Кагул-Оанча, Джурджулешты-Галац, Скуляны-Скуляны, Костешты-Стынка. Молдавское ведомство продолжает отслеживать ситуацию на контрольно-пропускных пунктах страны.

https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-bezhenti-ukraina-prinyat-desyatki-tysyach-49266824.html

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