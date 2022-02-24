https://ru.sputnik.md/20220224/natsbank-banki-moldova-rabotayut-v-obychnom-rezhime-49281773.html
Нацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме
Нацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме
В Национальном банке Молдовы прокомментировали ситуацию в банковском секторе республики с учетом ситуации на Украине.
2022-02-24T14:06+0200
2022-02-24T14:06+0200
2022-02-24T14:07+0200
экономика
молдова
нацбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45545470_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6d44cd79f3d3a67ddbd825039295819d.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Национальном банке Молдовы (НБМ) сообщили, что банковский сектор республики остается стабильным.Текущий уровень реформирования и модернизации банковского сектора позволяет проводить его дальнейшее развитие в рамках гармонизации со стандартами финансового обслуживания в мире, уточнили в Нацбанке.В Нацбанке отметили, что внимательно следят за ситуацией в расширенной перспективе и готовы в соответствии со своими полномочиями принять необходимые меры для снижения рисков и неопределенностей.Ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45545470_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5402e69cd9f1b2eccc48f741321e5451.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, нацбанк
Нацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме
14:06 24.02.2022 (обновлено: 14:07 24.02.2022) Подписаться на
В Национальном банке Молдовы прокомментировали ситуацию в банковском секторе республики с учетом ситуации на Украине.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Национальном банке Молдовы (НБМ) сообщили, что банковский сектор республики остается стабильным.
"В контексте событий, происходящих на Украине, Национальный банк Молдовы считает важным донести до граждан, что банковский сектор Республики Молдова остается стабильным, прочным и устойчивым. У него достаточно ликвидности для обеспечения непрерывности своей нормальной работы", – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте НБМ.
Текущий уровень реформирования и модернизации банковского сектора позволяет проводить его дальнейшее развитие в рамках гармонизации со стандартами финансового обслуживания в мире, уточнили в Нацбанке.
"У нашей страны достаточно валютных резервов, которые могут быть использованы в возможных кризисных ситуациях для обеспечения финансовой стабильности", – подчеркивается в сообщении НБМ.
В Нацбанке отметили, что внимательно следят за ситуацией в расширенной перспективе и готовы в соответствии со своими полномочиями принять необходимые меры для снижения рисков и неопределенностей.
Ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.