https://ru.sputnik.md/20220224/natsbank-banki-moldova-rabotayut-v-obychnom-rezhime-49281773.html

Нацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме

Нацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме

В Национальном банке Молдовы прокомментировали ситуацию в банковском секторе республики с учетом ситуации на Украине.

2022-02-24T14:06+0200

2022-02-24T14:06+0200

2022-02-24T14:07+0200

экономика

молдова

нацбанк

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Национальном банке Молдовы (НБМ) сообщили, что банковский сектор республики остается стабильным.Текущий уровень реформирования и модернизации банковского сектора позволяет проводить его дальнейшее развитие в рамках гармонизации со стандартами финансового обслуживания в мире, уточнили в Нацбанке.В Нацбанке отметили, что внимательно следят за ситуацией в расширенной перспективе и готовы в соответствии со своими полномочиями принять необходимые меры для снижения рисков и неопределенностей.Ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html

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молдова, нацбанк