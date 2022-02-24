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Парламент Молдовы собирается на заседание 24 февраля
Парламент Молдовы собирается на заседание 24 февраля
Парламентарии соберутся на заседание в четверг, чтобы обсудить предложение о введении в республике режима ЧП.
2022-02-24T19:00+0200
2022-02-24T19:01+0200
молдова
парламент
общество
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на пленарное заседание в четверг, 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.Заседание намечено на 20.15.Ранее глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям запросит парламент о введении режима чрезвычайного положения в республике на 60 дней, начиная с 24 февраля. Такие меры, как пояснила премьер, связаны с ситуацией в регионе.По ее словам, в рамках ЧП рекомендуется ввести специальный режим въезда и выезда из страны. Специальный режим въезда и выезда из страны не распространяется на граждан Республики Молдова, а регулирует потоки беженцев и не запрещает гражданам Молдовы покидать территорию страны.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в 24 февраля сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людейНацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме&gt;&gt;&gt;МИДЕИ: открыт кризисный штаб для помощи в эвакуации граждан Молдовы из Украины&gt;&gt;&gt;
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молдова, парламент

Парламент Молдовы собирается на заседание 24 февраля

19:00 24.02.2022 (обновлено: 19:01 24.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Алена Матвеева
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Парламентарии соберутся на заседание в четверг, чтобы обсудить предложение о введении в республике режима ЧП.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на пленарное заседание в четверг, 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Заседание намечено на 20.15.
Ранее глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям запросит парламент о введении режима чрезвычайного положения в республике на 60 дней, начиная с 24 февраля. Такие меры, как пояснила премьер, связаны с ситуацией в регионе.
По ее словам, в рамках ЧП рекомендуется ввести специальный режим въезда и выезда из страны. Специальный режим въезда и выезда из страны не распространяется на граждан Республики Молдова, а регулирует потоки беженцев и не запрещает гражданам Молдовы покидать территорию страны.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Премьер Молдовы: запросим введение ЧП по всей стране на 60 дней
16:42
Президент РФ Владимир Путин утром в 24 февраля сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людей
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