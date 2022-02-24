https://ru.sputnik.md/20220224/parlament-moldovy-sobiraetsya-na-zasedanie-24-fevralya-49298887.html

Парламент Молдовы собирается на заседание 24 февраля

Парламент Молдовы собирается на заседание 24 февраля

Парламентарии соберутся на заседание в четверг, чтобы обсудить предложение о введении в республике режима ЧП.

2022-02-24T19:00+0200

2022-02-24T19:00+0200

2022-02-24T19:01+0200

молдова

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общество

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Депутаты молдавского парламента соберутся на пленарное заседание в четверг, 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.Заседание намечено на 20.15.Ранее глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям запросит парламент о введении режима чрезвычайного положения в республике на 60 дней, начиная с 24 февраля. Такие меры, как пояснила премьер, связаны с ситуацией в регионе.По ее словам, в рамках ЧП рекомендуется ввести специальный режим въезда и выезда из страны. Специальный режим въезда и выезда из страны не распространяется на граждан Республики Молдова, а регулирует потоки беженцев и не запрещает гражданам Молдовы покидать территорию страны.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в 24 февраля сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людейНацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме>>>МИДЕИ: открыт кризисный штаб для помощи в эвакуации граждан Молдовы из Украины>>>

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молдова, парламент