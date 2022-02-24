https://ru.sputnik.md/20220224/pas-ispolzovala-doverie-svoikh-izbirateley-49191166.html

Ройбу: как PAS использовала доверие своих избирателей

Ройбу: как PAS использовала доверие своих избирателей

Политический аналитик назвал причины падения электорального рейтинга Партии "Действие и солидарность" (PAS)

2022-02-24T09:00+0200

2022-02-24T09:00+0200

2022-02-24T09:00+0200

радио

pas

"партия действие и солидарность"

избиратели

доверие

обман

причины

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Ройбу: как PAS использовала доверие своих избирателей Ройбу: как PAS использовала доверие своих избирателей

Недавний социологический опрос IMAS: в списке главных проблем для себя и своей семьи коррупции опрошенные отвели лишь 20-е место.Основные же проблемы, а значит и ожидания, связаны с вопросами социально-экономического характера: цены, нехватка денег, низкие зарплаты и пенсии, высокие тарифы на коммунальные услуги и цены на топливо. Более 80% не видят никаких достижений правительства Гаврилицы.Почему многие граждане Молдовы, которые отдали свои голоса за PAS на парламентских выборах прошлого года, сейчас так разочаровались? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Думитру Ройбу.По словам Ройбу, все ошибки в государственном управлении в Молдове носят системный и комплексный характер, а в случае с нынешней власти во главу угла встали не национальные интересы граждан республики, а рекомендации из-за рубежа, от западных кураторов PAS."Такая позиция ухудшает отношения Молдовы с Российской Федерацией, что несет колоссальные убытки для каждого гражданина страны", - добавил Ройбу.По мнению аналитика, даже в условиях пандемии можно справляться с вызовами этого времени и кризиса. Эксперт сравнил деятельность предыдущего и нынешнего правительства и констатировал, что кабинет министров во главе с Натальей Гаврилицей не в состоянии сдержать инфляцию."Если это - цена "европеизации" Молдовы, о которой говорила депутат парламента г-жа Кошеру, то, извините, я против этого", - сказал Ройбу.Собеседник уточнил: когда у людей доходы с расходами еще были сравнимы, а бытовые вопросы так или иначе улажены до прихода PAS к власти, они задумались о более высоких "материях", таких как борьба с коррупцией, евроинтеграция."PAS использовала этот момент корыстно, а граждане страны "повелись" на их соответствующие лозунги", - добавил аналитик.Ройбу резюмировал: граждане страны, как в Молдове и за рубежом стали жертвами западных политических технологий, наивно предполагая, что весь тот вал проблем, о решении которых говорили представители PAS до прихода к власти, будет преодолен в сжатые сроки.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

pas, "партия действие и солидарность", избиратели, доверие, обман, причины, аудио