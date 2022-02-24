https://ru.sputnik.md/20220224/pas-ispolzovala-doverie-svoikh-izbirateley-49191166.html
Ройбу: как PAS использовала доверие своих избирателей
Ройбу: как PAS использовала доверие своих избирателей
Политический аналитик назвал причины падения электорального рейтинга Партии "Действие и солидарность" (PAS)
2022-02-24T09:00+0200
2022-02-24T09:00+0200
2022-02-24T09:00+0200
радио
pas
"партия действие и солидарность"
избиратели
доверие
обман
причины
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Ройбу: как PAS использовала доверие своих избирателей
Ройбу: как PAS использовала доверие своих избирателей
Недавний социологический опрос IMAS: в списке главных проблем для себя и своей семьи коррупции опрошенные отвели лишь 20-е место.Основные же проблемы, а значит и ожидания, связаны с вопросами социально-экономического характера: цены, нехватка денег, низкие зарплаты и пенсии, высокие тарифы на коммунальные услуги и цены на топливо. Более 80% не видят никаких достижений правительства Гаврилицы.Почему многие граждане Молдовы, которые отдали свои голоса за PAS на парламентских выборах прошлого года, сейчас так разочаровались? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Думитру Ройбу.По словам Ройбу, все ошибки в государственном управлении в Молдове носят системный и комплексный характер, а в случае с нынешней власти во главу угла встали не национальные интересы граждан республики, а рекомендации из-за рубежа, от западных кураторов PAS."Такая позиция ухудшает отношения Молдовы с Российской Федерацией, что несет колоссальные убытки для каждого гражданина страны", - добавил Ройбу.По мнению аналитика, даже в условиях пандемии можно справляться с вызовами этого времени и кризиса. Эксперт сравнил деятельность предыдущего и нынешнего правительства и констатировал, что кабинет министров во главе с Натальей Гаврилицей не в состоянии сдержать инфляцию."Если это - цена "европеизации" Молдовы, о которой говорила депутат парламента г-жа Кошеру, то, извините, я против этого", - сказал Ройбу.Собеседник уточнил: когда у людей доходы с расходами еще были сравнимы, а бытовые вопросы так или иначе улажены до прихода PAS к власти, они задумались о более высоких "материях", таких как борьба с коррупцией, евроинтеграция."PAS использовала этот момент корыстно, а граждане страны "повелись" на их соответствующие лозунги", - добавил аналитик.Ройбу резюмировал: граждане страны, как в Молдове и за рубежом стали жертвами западных политических технологий, наивно предполагая, что весь тот вал проблем, о решении которых говорили представители PAS до прихода к власти, будет преодолен в сжатые сроки.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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pas, "партия действие и солидарность", избиратели, доверие, обман, причины, аудио
Ройбу: как PAS использовала доверие своих избирателей
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Политический аналитик назвал причины падения электорального рейтинга Партии "Действие и солидарность" (PAS) и объяснил, почему интересы избирателей этого формирования так и не были оправданы.
Недавний социологический опрос IMAS: в списке главных проблем для себя и своей семьи коррупции опрошенные отвели лишь 20-е место.
Основные же проблемы, а значит и ожидания, связаны с вопросами социально-экономического характера: цены, нехватка денег, низкие зарплаты и пенсии, высокие тарифы на коммунальные услуги и цены на топливо. Более 80% не видят никаких достижений правительства Гаврилицы.
Почему многие граждане Молдовы, которые отдали свои голоса за PAS на парламентских выборах прошлого года, сейчас так разочаровались? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал политический аналитик Думитру Ройбу.
"Еще Эминеску говорил о том, что, если врач совершает ошибку, это - трагедия, а если политик, это - геноцид. Я не уверен, что у наших политиков осталось время на исправление этих ошибок. Мы давали много времени разным молдавским политикам, в том числе в 1990-х годах, а затем видели, чем это закончилось", - уточнил собеседник.
Думитру Ройбу
Политический аналитик
По словам Ройбу, все ошибки в государственном управлении в Молдове носят системный и комплексный характер, а в случае с нынешней власти во главу угла встали не национальные интересы граждан республики, а рекомендации из-за рубежа, от западных кураторов PAS.
"Такая позиция ухудшает отношения Молдовы с Российской Федерацией, что несет колоссальные убытки для каждого гражданина страны", - добавил Ройбу.
По мнению аналитика, даже в условиях пандемии можно справляться с вызовами этого времени и кризиса. Эксперт сравнил деятельность предыдущего и нынешнего правительства и констатировал, что кабинет министров во главе с Натальей Гаврилицей не в состоянии сдержать инфляцию.
"Если это - цена "европеизации" Молдовы, о которой говорила депутат парламента г-жа Кошеру, то, извините, я против этого", - сказал Ройбу.
Собеседник уточнил: когда у людей доходы с расходами еще были сравнимы, а бытовые вопросы так или иначе улажены до прихода PAS к власти, они задумались о более высоких "материях", таких как борьба с коррупцией, евроинтеграция.
"PAS использовала этот момент корыстно, а граждане страны "повелись" на их соответствующие лозунги", - добавил аналитик.
Ройбу резюмировал: граждане страны, как в Молдове и за рубежом стали жертвами западных политических технологий, наивно предполагая, что весь тот вал проблем, о решении которых говорили представители PAS до прихода к власти, будет преодолен в сжатые сроки.