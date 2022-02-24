https://ru.sputnik.md/20220224/perevozchikov-transportnikov-prizyvayut-ne-ezdit-ukraine-49283305.html
Перевозчиков и транспортников призывают воздержаться от поездок на Украину
Перевозчиков и транспортников призывают воздержаться от поездок на Украину
Перевозчиков предостерегают от поездок по Украине и от транзита через территорию соседней страны.
2022-02-24T15:00+0200
2022-02-24T15:00+0200
2022-02-24T15:00+0200
общество
в молдове
молдова
транспорт
перевозчики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44622703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0bb58c2bd397157d5c521cbece101450.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальное агентство автотранспорта (ANTA) Молдовы выступило с предупреждением для перевозчиков грузов и пассажиров в связи с ситуацией на Украине. В агентстве призвали перевозчиков избегать международных рейсов в соседнее государство и не проезжать транзитом через него."По мере ухудшения ситуации с безопасностью на Украине могут быть введены ограничения гражданских прав граждан во время введения военного положения, в том числе по обеспечению безопасного перемещения людей и грузов. Поэтому рекомендуем перевозчикам организовать рейсы в обход территории Украины во избежание кризисных ситуаций", – уточнили в ANTA. В этой связи агентство автомобильного транспорта отметило, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций уведомления перевозчиков могут быть отправлены на номер телефона: 0 (22) 22 06 57 или на адрес электронной почты anta@anta.gov.md.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html
https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-vremeni-vozdushnoe-prostranstvo-moldova-budet-zakryto-air-moldova-49276745.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/09/44622703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c2e647b018a0f06baf53c3a910555a2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, транспорт, перевозчики
Перевозчиков и транспортников призывают воздержаться от поездок на Украину
Подписаться на
Перевозчиков предостерегают от поездок на Украину и от транзита через территорию соседней страны.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальное агентство автотранспорта (ANTA) Молдовы выступило с предупреждением для перевозчиков грузов и пассажиров в связи с ситуацией на Украине.
В агентстве призвали перевозчиков избегать международных рейсов в соседнее государство и не проезжать транзитом через него.
"По мере ухудшения ситуации с безопасностью на Украине могут быть введены ограничения гражданских прав граждан во время введения военного положения, в том числе по обеспечению безопасного перемещения людей и грузов. Поэтому рекомендуем перевозчикам организовать рейсы в обход территории Украины во избежание кризисных ситуаций", – уточнили в ANTA.
В этой связи агентство автомобильного транспорта отметило, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций уведомления перевозчиков могут быть отправлены на номер телефона: 0 (22) 22 06 57 или на адрес электронной почты anta@anta.gov.md.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.