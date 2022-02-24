https://ru.sputnik.md/20220224/perevozchikov-transportnikov-prizyvayut-ne-ezdit-ukraine-49283305.html

Перевозчиков и транспортников призывают воздержаться от поездок на Украину

Перевозчиков и транспортников призывают воздержаться от поездок на Украину

Перевозчиков предостерегают от поездок по Украине и от транзита через территорию соседней страны.

2022-02-24T15:00+0200

2022-02-24T15:00+0200

2022-02-24T15:00+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальное агентство автотранспорта (ANTA) Молдовы выступило с предупреждением для перевозчиков грузов и пассажиров в связи с ситуацией на Украине. В агентстве призвали перевозчиков избегать международных рейсов в соседнее государство и не проезжать транзитом через него."По мере ухудшения ситуации с безопасностью на Украине могут быть введены ограничения гражданских прав граждан во время введения военного положения, в том числе по обеспечению безопасного перемещения людей и грузов. Поэтому рекомендуем перевозчикам организовать рейсы в обход территории Украины во избежание кризисных ситуаций", – уточнили в ANTA. В этой связи агентство автомобильного транспорта отметило, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций уведомления перевозчиков могут быть отправлены на номер телефона: 0 (22) 22 06 57 или на адрес электронной почты anta@anta.gov.md.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html

https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-vremeni-vozdushnoe-prostranstvo-moldova-budet-zakryto-air-moldova-49276745.html

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в молдове, молдова, транспорт, перевозчики