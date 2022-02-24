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Погодные рекорды Молдовы 24 февраля
Погодные рекорды Молдовы 24 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-24T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Самое теплое 24 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1966 году воздух прогрелся до +18,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 24 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в революционном 1917 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,3 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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Погодные рекорды Молдовы 24 февраля

00:01 24.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausВесна в Кишиневе
Весна в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Самое теплое 24 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1966 году воздух прогрелся до +18,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 24 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в революционном 1917 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,3 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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