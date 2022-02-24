https://ru.sputnik.md/20220224/pogodnye-rekordy-moldovy-24-fevralya-49253490.html
Погодные рекорды Молдовы 24 февраля
Погодные рекорды Молдовы 24 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-24T00:01+0200
2022-02-24T00:01+0200
2022-02-24T00:01+0200
погода
климат
синоптики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/14/34450760_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e2291fc96b586089e0319f447dd4b07.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Самое теплое 24 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1966 году воздух прогрелся до +18,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 24 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в революционном 1917 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,3 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/14/34450760_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dd0275b5b4afd8ffa61ea5e520c4e3a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
погода, климат, синоптики
Погодные рекорды Молдовы 24 февраля
Подписаться на
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Самое теплое 24 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1966 году воздух прогрелся до +18,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 24 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в революционном 1917 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,3 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.