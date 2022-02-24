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Погодные рекорды Молдовы 24 февраля

Погодные рекорды Молдовы 24 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Самое теплое 24 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1966 году воздух прогрелся до +18,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 24 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в революционном 1917 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –20,3 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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