https://ru.sputnik.md/20220224/pogranichnaya-politsiya-na-granitse-s-ukrainoy-vse-spokoyno-49257709.html
Пограничная полиция: на границе с Украиной все спокойно
Пограничная полиция: на границе с Украиной все спокойно
Все пункты перехода работают в обычном режиме, сообщили пограничники.
2022-02-24T07:44+0200
2022-02-24T07:44+0200
2022-02-24T08:57+0200
общество
в молдове
пограничная полиция
украина
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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. На молдо-украинской границе утром в четверг сохраняется спокойная обстановка.Об этом Sputnik Молдова сообщила представитель Пограничной полиции Раиса Новицки.Все пункты перехода границы работают в обычном режиме. Повышенного потока переходов не наблюдается, отмечает ведомство.Накануне премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова готова к приему "миграционных потоков" с Украины. Правительство учитывает "риски определенных миграционных потоков и мы подготовились к этим сценариям", — сказала премьер Наталья Гаврилица после заседания кабмина.
https://ru.sputnik.md/20220224/v-minoborony-rf-zayavili-chto-ne-nanosyat-udarov-po-gorodam-ukrainy-49256403.html
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Александр Исаев
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в молдове, пограничная полиция, украина
Пограничная полиция: на границе с Украиной все спокойно
07:44 24.02.2022 (обновлено: 08:57 24.02.2022) Подписаться на
Все пункты перехода работают в обычном режиме, сообщили пограничники.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. На молдо-украинской границе утром в четверг сохраняется спокойная обстановка.
Об этом Sputnik Молдова
сообщила представитель Пограничной полиции Раиса Новицки.
Все пункты перехода границы работают в обычном режиме. Повышенного потока переходов не наблюдается, отмечает ведомство.
Накануне премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова готова к приему "миграционных потоков" с Украины. Правительство учитывает "риски определенных миграционных потоков и мы подготовились к этим сценариям", — сказала премьер Наталья Гаврилица после заседания кабмина.