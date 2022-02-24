https://ru.sputnik.md/20220224/pogranichnaya-politsiya-na-granitse-s-ukrainoy-vse-spokoyno-49257709.html

Пограничная полиция: на границе с Украиной все спокойно

Пограничная полиция: на границе с Украиной все спокойно

Все пункты перехода работают в обычном режиме, сообщили пограничники.

2022-02-24T07:44+0200

2022-02-24T07:44+0200

2022-02-24T08:57+0200

общество

в молдове

пограничная полиция

украина

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. На молдо-украинской границе утром в четверг сохраняется спокойная обстановка.Об этом Sputnik Молдова сообщила представитель Пограничной полиции Раиса Новицки.Все пункты перехода границы работают в обычном режиме. Повышенного потока переходов не наблюдается, отмечает ведомство.Накануне премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова готова к приему "миграционных потоков" с Украины. Правительство учитывает "риски определенных миграционных потоков и мы подготовились к этим сценариям", — сказала премьер Наталья Гаврилица после заседания кабмина.

https://ru.sputnik.md/20220224/v-minoborony-rf-zayavili-chto-ne-nanosyat-udarov-po-gorodam-ukrainy-49256403.html

украина

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2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

в молдове, пограничная полиция, украина