https://ru.sputnik.md/20220224/posolstvo-moldova-kiev-evakuirovana-49294366.html

Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве эвакуирована из Украины

Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве эвакуирована из Украины

Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве покинула Украину.

2022-02-24T17:25+0200

2022-02-24T17:25+0200

2022-02-24T17:33+0200

общество

молдова

украина

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве покинула Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел и евроинтеграции республики Нику Попеску.По его словам, несколько молдавских дипломатов остались в Киеве для того, чтобы обеспечить работу представительств внешнеполитического ведомства республики, в том числе в части подготовки и содействия в случае необходимости возвращения сограждан из Украины в Молдову.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.

https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, украина