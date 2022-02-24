https://ru.sputnik.md/20220224/posolstvo-moldova-kiev-evakuirovana-49294366.html
Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве эвакуирована из Украины
Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве эвакуирована из Украины
Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве покинула Украину.
2022-02-24T17:25+0200
2022-02-24T17:25+0200
2022-02-24T17:33+0200
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украина
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве покинула Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел и евроинтеграции республики Нику Попеску.По его словам, несколько молдавских дипломатов остались в Киеве для того, чтобы обеспечить работу представительств внешнеполитического ведомства республики, в том числе в части подготовки и содействия в случае необходимости возвращения сограждан из Украины в Молдову.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html
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молдова, украина
Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве эвакуирована из Украины
17:25 24.02.2022 (обновлено: 17:33 24.02.2022) Подписаться на
Часть молдавских дипломатов осталась в Киеве для обеспечения работы представительств внешнеполитического ведомства республики на Украине.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Большая часть команды посольства Молдовы в Киеве покинула Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел и евроинтеграции республики Нику Попеску.
"Порядка 20 минут назад получил информацию о том, что большая часть команды нашего посольства в Киеве и члены семей находятся на пункте пропуска на въезде в Молдову... или они уже пересекли границу. То есть мы можем сказать, что они находятся в безопасности", – сказал Попеску.
По его словам, несколько молдавских дипломатов остались в Киеве для того, чтобы обеспечить работу представительств внешнеполитического ведомства республики, в том числе в части подготовки и содействия в случае необходимости возвращения сограждан из Украины в Молдову.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.