https://ru.sputnik.md/20220224/posolstvo-moldovy-v-kieve-i-konsulstvo-v-odesse-chastichno-evakuirovany-49258498.html
Посольство Молдовы в Киеве и консульство в Одессе частично эвакуированы
Посольство Молдовы в Киеве и консульство в Одессе частично эвакуированы
В МИДЕИ призвали граждан Молдовы немедленно покинуть территорию Украины и не посещать соседнюю страну.
2022-02-24T08:08+0200
2022-02-24T08:08+0200
2022-02-24T08:44+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. "Несущественный" персонал и семьи сотрудников посольства Молдовы в Киеве и консульства в Одессе эвакуированы с территории Украины, сообщает МИДЕИ.МИДЕИ призывает жителей Молдовы не посещать территорию Украины, а тех кто там находится — немедленно покинуть соседнюю страну.В случае необходимости граждан Молдовы приглашают звонить по телефонам горячих линий министерства, которые работают в режиме 24/7.Ранее об эвакуации сотрудников посольства в Киеве сообщил в Telegram глава МИДЕИ Николае Попеску.
https://ru.sputnik.md/20220224/v-minoborony-rf-zayavili-chto-ne-nanosyat-udarov-po-gorodam-ukrainy-49256403.html
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мидеи, украина, посольство молдовы
Посольство Молдовы в Киеве и консульство в Одессе частично эвакуированы
08:08 24.02.2022 (обновлено: 08:44 24.02.2022) Подписаться на
В МИДЕИ призвали граждан Молдовы немедленно покинуть территорию Украины и не посещать соседнюю страну.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. "Несущественный" персонал и семьи сотрудников посольства Молдовы в Киеве и консульства в Одессе эвакуированы с территории Украины, сообщает МИДЕИ.
МИДЕИ призывает жителей Молдовы не посещать территорию Украины, а тех кто там находится — немедленно покинуть соседнюю страну.
В случае необходимости граждан Молдовы приглашают звонить по телефонам горячих линий министерства, которые работают в режиме 24/7.
Киев: +38 068 384 2016, kiev@mfa.gov.md
Одесса: +380 99 242 0835, odesa@mfa.gov.md
0 800 90 990 – бесплатно с фиксированного номера из любого населенного пункта Молдовы, или +373 22 23 20 02 (в том числе для звонков из-за рубежа), call.center@mfa.gov.md.
Ранее об эвакуации сотрудников посольства в Киеве сообщил в Telegram глава МИДЕИ Николае Попеску.