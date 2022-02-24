https://ru.sputnik.md/20220224/posolstvo-moldovy-v-kieve-i-konsulstvo-v-odesse-chastichno-evakuirovany-49258498.html

Посольство Молдовы в Киеве и консульство в Одессе частично эвакуированы

Посольство Молдовы в Киеве и консульство в Одессе частично эвакуированы

В МИДЕИ призвали граждан Молдовы немедленно покинуть территорию Украины и не посещать соседнюю страну.

2022-02-24T08:08+0200

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политика

мидеи

украина

посольство молдовы

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. "Несущественный" персонал и семьи сотрудников посольства Молдовы в Киеве и консульства в Одессе эвакуированы с территории Украины, сообщает МИДЕИ.МИДЕИ призывает жителей Молдовы не посещать территорию Украины, а тех кто там находится — немедленно покинуть соседнюю страну.В случае необходимости граждан Молдовы приглашают звонить по телефонам горячих линий министерства, которые работают в режиме 24/7.Ранее об эвакуации сотрудников посольства в Киеве сообщил в Telegram глава МИДЕИ Николае Попеску.

https://ru.sputnik.md/20220224/v-minoborony-rf-zayavili-chto-ne-nanosyat-udarov-po-gorodam-ukrainy-49256403.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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мидеи, украина, посольство молдовы