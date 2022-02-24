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https://ru.sputnik.md/20220224/postpred-rf-v-oon-stradaniya-zhiteley-donbassa-ne-trogayut-zapad-49255327.html
Постпред РФ в ООН: Страдания жителей Донбасса не трогают Запад
Постпред РФ в ООН: Страдания жителей Донбасса не трогают Запад
Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег в ООН, подчеркнул постпред России.
2022-02-24T06:13+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружает, подзуживает ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", - сказал Небензя.Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег в ООН, подчеркнул постпред России.
https://ru.sputnik.md/20220222/sovet-bezopasnosti-oon-provel-ekstrennoe-zasedanie-49178207.html
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Постпред РФ в ООН: Страдания жителей Донбасса не трогают Запад

06:13 24.02.2022
© Sputnik / Grigory Sysoyev / Перейти в фотобанкRF Xarici İşlər nazirinin sabiq müavini Vasili Nebenzyadır
RF Xarici İşlər nazirinin sabiq müavini Vasili Nebenzyadır - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
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Александр Исаев
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Небензя заявил, что Россия выступила не против народа Украины, а против захватившей власть хунты.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружает, подзуживает ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", - сказал Небензя.
Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег в ООН, подчеркнул постпред России.
Совет Безопасности ООН - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2022
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Украины
22 февраля, 09:39
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