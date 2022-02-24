https://ru.sputnik.md/20220224/postpred-rf-v-oon-stradaniya-zhiteley-donbassa-ne-trogayut-zapad-49255327.html

Постпред РФ в ООН: Страдания жителей Донбасса не трогают Запад

Постпред РФ в ООН: Страдания жителей Донбасса не трогают Запад

Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег в ООН, подчеркнул постпред России.

2022-02-24T06:13+0200

2022-02-24T06:13+0200

2022-02-24T06:13+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Могу с сожалением констатировать, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружает, подзуживает ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", - сказал Небензя.Страдания жителей Донбасса никак не трогают западных коллег в ООН, подчеркнул постпред России.

https://ru.sputnik.md/20220222/sovet-bezopasnosti-oon-provel-ekstrennoe-zasedanie-49178207.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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