https://ru.sputnik.md/20220224/prestupleniya-vlastey-ukrainy-protiv-mirnykh-zhiteley-49304264.html

Преступления властей Украины против мирных жителей

Преступления властей Украины против мирных жителей

Политика террора по отношению к "несогласным" гражданам Украины обошлась этой стране в тысячи жизней

2022-02-24T21:15+0200

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За восемь лет войны на Донбассе украинская власть и боевые группировки, контролируемые различными политическими силами в стране, совершили немало акций устрашения и террора, в которых гибли мирные жители, пишет корреспондент Sputnik Иван Зуев.Кровавые трагедии в Одессе, Мариуполе, бомбардировка центра мирного Луганска, расстрелы украинских солдат в Волновахе за отказ открыть огонь по мирным жителям, - это только самые известные случаи проявления жесткости политического режима, установившегося в Киеве после событий 2014 года на Майдане.Массовые убийстваС самого начала событий на Майдане в 2014 году на Украине стали наблюдаться жесткие выступления националистов. Сначала активисты просто избивали своих политических противников, но очень скоро перешли к убийствам.Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе унесла жизни 48 человек, 240 получили ранения. Радикальные националисты напали на участников митинга за федерализацию Украины и избили их. Митингующие попытались укрыться в Доме Профсоюзов, однако подошедшие радикалы с помощью коктейлей Молотова подожгли здание и начали избивать до смерти людей, пытавшихся спастись от пожара. 42 человека, в том числе женщины, сгорели заживо, 6 человек было убито на улице.Расследование уголовного дела по факту гибели людей до сих пор не завершено. В какой-то момент выживших в Доме Профсоюзов самих обвинили в поджоге здания, шесть человек провели в СИЗО пять месяцев, а еще 30 – под домашним арестом.Через несколько дней, 9 мая 2014 года, прогремела история в Мариуполе, где протесты против режима, установившегося после Майдана, и первых инициатив новых властей, были особенно яркими и массовыми. Празднование Дня Победы превратилось там в митинг протеста. Местной милиции было приказано разогнать собравшихся, однако правоохранители отказались выполнять приказ. В город вошли БМП и танки ВСУ. Солдаты открыли огонь зданию УВД, а также по мирным жителям. В результате перестрелки погибли 7 мирных жителей и 4 бойца ВСУ, а также начальник ГАИ Мариуполя.По многочисленным свидетельствам участников событий в конце мая и начале июня 2014 года авиация Украины активно бомбила города и поселки в Донецкой и Луганской областях.2 Июня 2014 года во время обеденного перерыва штурмовик ВВС Украины обстрелял неуправляемыми ракетами здание Луганской областной госадминистрации. В результате погибли 8 человек и были ранены 28 мирных жителей. Второй авиаудар удар был нанесен по району станицы Луганской, в результате погибло около 10 местных жителей.3 июля 2014 года артиллерия ВСУ нанесла удар по больнице в городе Красный Лиман. В момент обстрела в здании находились врачи и пациенты, среди которых были раненные бойцы отрядов сопротивления ДНР. В результате погибло 10 ополченцев и 8 мирных жителей.С самого начала конфликта бомбардировки жилых кварталов и объектов инфраструктуры не прекращались. Беженцы рассказывали журналистам о том, что войска ВСУ и отряды нацбатов пытаются препятствовать их выходу из зоны боевых действий. Дороги к КПП на российской границе с конца июня по середину июля плотно обстреливались. В результате на подъездах к границе скопилось немало брошенных автомобилей, в некоторых из которых находили тела погибших мирных жителей, которые не успели убежать.После освобождения части территории Донбасса следственные органы РФ активно начали заниматься поисками захоронений, которые оставили после себя отряды украинских нацбатов. В итоге было обнаружено 130 братских могил с погибшими от огнестрельных ранений мирными жителями на территории ДНР. Еще 17 стихийных захоронений обнаружено на территории ЛНР.Кто и как посчиталЖертвы военных преступлений ВСУ и Национальной гвардии были пересчитаны несколько раз.В 2014 году МИД РФ по горячим следам составил "Белую книгу нарушений прав человека и принципа верховенства права на Украине", где были собраны события начала конфликта.С начала горячей фазы противостояния на Донбассе свой мониторинг ведёт Следственный комитет Российской Федерации. Ведомство аккумулирует у себя информацию, полученную на допросах очевидцев событий на Украине. За все время конфликта открыто 467 уголовных дел по статьям о военных преступлениях.Также в регионе с марта 2014 года ведет работу Специализированная миссия ОБСЕ, штат которой в штаб-квартире в Донецке в какой-то момент перевалил за полтысячи человек.Перед заседанием в Совете Безопасности ООН 17 февраля 2022 года Российская Федерация распространила доклад, в котором суммировались все данные по преступлениям украинской власти за восемь лет.Общие цифры потерь среди мирного населения даются в разбросе от 1,4 тысяч человек до 9 тысяч.Миссия ОБСЕ в своих отчетах говорит о более 1400 тысяч жертв, из которых 133 ребенка, и это только за период с 2016-ого по 2020-й годы, в который миссия выпускала тематические отчеты по потерям. Отмечается, что большая часть пострадавших мирных жителей проживала именно на территориях, неподконтрольных Киеву.По данным СКР, с начала конфликта на Донбассе погибло 2 600 мирных жителей, еще не менее 5500 тысяч человек получили ранения.А 9 000 человек стали жертвами конфликта по состоянию на конец 2021 года, сообщают власти ДНР и ЛНР.В момент наиболее горячей фазы конфликта на Донбассе наблюдатели и журналисты предполагали, что политика террора, которая проводилась ВСУ и нацбатами, в том числе заключалась в уничтожении инфраструктуры, чтобы вынудить жителей региона бежать из своих домов. В Следственном комитете посчитали, что всего было разрушено 2200 гражданских объектов. Такая политика имела свой "успех", по данным ООН, уже к 2015-му количество беженцев из Донбасса достигло 1,5 млн. человек.При этом преимущественно страдало именно население неподконтрольных Киеву территорий. СКР допросил более 140 тысяч очевидцев событий на Украине, в итоге 22 тысяч граждан страны были признаны потерпевшими. В ЕСПЧ на Украину подано 7,5 тысяч жалоб.Путин объявил о специальной военной операции в ДонбассеГлавы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВС Украины - Песков>>>На Украине вводится ЧП - кроме Донецкой и Луганской областей>>>"Шок и трепет" на Украине, пыхтелки и сопелки НАТО: что будет дальше?>>>

https://ru.sputnik.md/20150923/1944687.html

https://ru.sputnik.md/20211209/putin-sravnil-situatsiyu-na-donbasse-s-genotsidom-47105075.html

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