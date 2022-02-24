https://ru.sputnik.md/20220224/proizoshel-sboy-narusheniya-rabote-youtube-49288299.html

Произошел сбой: нарушения в работе Youtube сразу в нескольких странах

Произошел сбой: нарушения в работе Youtube сразу в нескольких странах

О сбоях в работе сервиса Youtube по всему миру сообщил сайт Downdetector.

2022-02-24T17:08+0200

2022-02-24T17:08+0200

2022-02-24T17:26+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. О сбоях в работе сервиса Youtube сообщают пользователи по всему миру, передает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Как сообщается, на 15.12 по кишиневскому времени была зафиксирована 291 жалоба: около 44% пользователей жалуется на проблемы в работе приложения, порядка 35% - на неполадки в работе видеотрансляций, еще 21% - на функционирование веб-сайта.Сбои в работе Youtube возникли у пользователей из России, Германии, Франции, Польши и ряда других стран.

https://ru.sputnik.md/20220130/zachem-na-noch-otklyuchat-internet-smartfon-48445201.html

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в мире, youtube, сбой