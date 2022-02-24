https://ru.sputnik.md/20220224/proizoshel-sboy-narusheniya-rabote-youtube-49288299.html
Произошел сбой: нарушения в работе Youtube сразу в нескольких странах
Произошел сбой: нарушения в работе Youtube сразу в нескольких странах
О сбоях в работе сервиса Youtube по всему миру сообщил сайт Downdetector.
2022-02-24T17:08+0200
2022-02-24T17:08+0200
2022-02-24T17:26+0200
общество
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сбой
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. О сбоях в работе сервиса Youtube сообщают пользователи по всему миру, передает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Как сообщается, на 15.12 по кишиневскому времени была зафиксирована 291 жалоба: около 44% пользователей жалуется на проблемы в работе приложения, порядка 35% - на неполадки в работе видеотрансляций, еще 21% - на функционирование веб-сайта.Сбои в работе Youtube возникли у пользователей из России, Германии, Франции, Польши и ряда других стран.
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в мире, youtube, сбой
Произошел сбой: нарушения в работе Youtube сразу в нескольких странах
17:08 24.02.2022 (обновлено: 17:26 24.02.2022) Подписаться на
О сбоях в работе сервиса Youtube по всему миру сообщил сайт Downdetector.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik.
О сбоях в работе сервиса Youtube сообщают пользователи по всему миру, передает РИА Новости
со ссылкой на данные сайта Downdetector
, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Как сообщается, на 15.12 по кишиневскому времени была зафиксирована 291 жалоба: около 44% пользователей жалуется на проблемы в работе приложения, порядка 35% - на неполадки в работе видеотрансляций, еще 21% - на функционирование веб-сайта.
Сбои в работе Youtube возникли у пользователей из России, Германии, Франции, Польши и ряда других стран.