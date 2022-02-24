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https://ru.sputnik.md/20220224/putin-o-voennoy-operatsii-na-ukraine-eto-vynuzhdennaya-mera-49298361.html
Путин - о военной операции на Украине: это вынужденная мера
Путин - о военной операции на Украине: это вынужденная мера
На встрече с представителями российского бизнеса президент РФ сделал ряд заявлений.
2022-02-24T20:01+0200
2022-02-24T20:01+0200
россия
в мире
владимир путин
бизнес
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Президент России провел в четверг встречу с крупным бизнесом РФ. Как передает РИА Новости, он отметил, что встреча проходит в нестандартных условиях, хотя планировалась заранее."Уважаемые коллеги, друзья, добрый день! К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее", - сказал он.Говоря о ситуации на Украине, президент России заявил, что военная операция, проводимая там, - вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе.Кроме того, российский лидер отметил, что Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе."Россия остается частью мировой экономики, и в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся", - сказал Путин.Президент отметил, что партнеры России должны это понять и не ставить перед собой задачу вытолкнуть Россию из этой системы.Выступая на встрече с крупным бизнесом, Путин подчеркнул, что нужно обеспечивать большую свободу для предпринимателей с предсказуемой работой правительства и самого бизнеса.Он отметил, что такая свобода должна быть при условии предсказуемости как со стороны правительства, так и от самого бизнеса."Конечно, в известных рамках, с тем, чтобы, как здесь уже коллеги высказались, была предсказуемость определенная со стороны правительства. Но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена", - заявил президент.Ранее он сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВС Украины - Песков&gt;&gt;&gt;На Украине вводится ЧП - кроме Донецкой и Луганской областей&gt;&gt;&gt;"Шок и трепет" на Украине, пыхтелки и сопелки НАТО: что будет дальше?&gt;&gt;&gt;
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в мире, владимир путин, бизнес

Путин - о военной операции на Украине: это вынужденная мера

20:01 24.02.2022
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина
Обращение президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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На встрече с представителями российского бизнеса президент РФ сделал ряд заявлений.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Президент России провел в четверг встречу с крупным бизнесом РФ. Как передает РИА Новости, он отметил, что встреча проходит в нестандартных условиях, хотя планировалась заранее.
"Уважаемые коллеги, друзья, добрый день! К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее", - сказал он.
Говоря о ситуации на Украине, президент России заявил, что военная операция, проводимая там, - вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе.

"То, что происходит, - вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - заявил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе.

"Россия остается частью мировой экономики, и в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся", - сказал Путин.

Президент отметил, что партнеры России должны это понять и не ставить перед собой задачу вытолкнуть Россию из этой системы.
Выступая на встрече с крупным бизнесом, Путин подчеркнул, что нужно обеспечивать большую свободу для предпринимателей с предсказуемой работой правительства и самого бизнеса.
"Со стороны правительства, вообще власти в самом широком смысле слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один: обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности", - сказал Путин.
Он отметил, что такая свобода должна быть при условии предсказуемости как со стороны правительства, так и от самого бизнеса.

"Конечно, в известных рамках, с тем, чтобы, как здесь уже коллеги высказались, была предсказуемость определенная со стороны правительства. Но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена", - заявил президент.
Ранее он сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Владимир Путин о начале спецоперации в Донбассе - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
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Владимир Путин - о начале спецоперации в Донбассе
09:32
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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