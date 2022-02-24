https://ru.sputnik.md/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-49254807.html

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. 24.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-24T05:28+0200

2022-02-24T05:28+0200

2022-02-24T06:03+0200

политика

владимир путин

украина

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.Глава российского государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.По словам главы российского государства, столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны. "Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать", - сказал Путин.Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал Путин, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.В основе политики России — свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, заявил президент РФ. "Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", - сказал он.Путин напомнил, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны, людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь.Президент призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой. При этом он подчеркнул, что все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям.Путин подчеркнул, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ. "Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому - помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности", - напомнил он.НАТО, отметил Путин, приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, заявил Путин. "Надеюсь, что я буду услышан", - сказал Путин.Настоящая сила заключается в справедливости и правде, которые на стороне России, заявил президент РФ. "Уважаемые граждане России, благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе, своей культуре ценностей, опыте предков", - сказал он."И, конечно, прямо зависит от способностей быстро адаптироваться к постоянно меняющейся жизни, от сплоченности общества, его готовности консолидироваться, собирать воедино все силы, чтобы идти вперед. Силы нужны всегда. Всегда, но сила может быть разного качества. В основе политики империи лжи, о которой говорил в начале своего выступления, прежде всего лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят - сила есть, ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила - в справедливости и правде, которая на нашей стороне", - добавил глава российского государства.

https://ru.sputnik.md/20220223/glavy-dnr-lnr-poprosili-putina-pomoch-v-otrazhenii-agressii-vs-ukrainy-peskov-49254176.html

https://ru.sputnik.md/20220222/putin-ob-obostrenii-na-donbasse-ispolzovanii-vs-granitsakh-lnr-dnr-49213791.html

украина

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владимир путин, украина