https://ru.sputnik.md/20220224/revenko-v-moldove-zapuschen-tsentr-koordinatsii-deystviy-mvd-49273761.html

Ревенко: в Молдове запущен центр координации действий МВД

Ревенко: в Молдове запущен центр координации действий МВД

Министерство внутренних дел открыл специальный штаб.

2022-02-24T12:23+0200

2022-02-24T12:23+0200

2022-02-24T12:30+0200

в молдове

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беженцы

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В Молдове запущен Национальный центр координации действий институтов Министерства внутренних дел (МВД). Об этом заявила на брифинге в четверг глава МВД Анна Ревенко. По словам Ревенко, основная задача этого центра - координация потоков мигрантов и беженцев из Украины. Как добавила глава МВД, для Молдовы в актуальной ситуации нет рисков, но власти продолжают внимательно следить за событиями. Ранее Ревенко сообщила, что границу Молдовы пересекло более 1900 человек. Из них пять человек запросили защиты властей.В связи с этим, как рассказала Ревенко, для приема беженцев будут открыты специальные пункты на границе с Украиной. А также власти задействуют центр временного размещения, который находится в ведомстве Бюро по миграции и убежищу. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране. Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается. Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины. Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-bezhentsev-iz-ukrainy-vekhalo-moldova-dannye-mvd-49271255.html

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в молдове, молдова, мвд, анна ревенко, беженцы