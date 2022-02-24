https://ru.sputnik.md/20220224/reys-iz-milana-v-kishinev-ne-pustili-v-moldovu-i-posadili-v-yassakh-49276547.html

Рейс из Милана в Кишинев не пустили в Молдову и посадили в Яссах

Рейс из Милана в Кишинев не пустили в Молдову и посадили в Яссах

С полудня четверга воздушное пространство Молдовы закрыто решением Высшего совета безопасности.

2022-02-24T12:46+0200

2022-02-24T12:46+0200

2022-02-24T13:00+0200

общество

милан

кишинев

авиарейс

запрет

яссы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/01/33116960_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5221cde2b6ae5d941bf66fd9b6b984ac.jpg

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. По данным сервиса Flightradar, в приграничном пространстве с Молдовой некоторое время кружит пассажирский самолет, совершающий рейс из Милана в Кишинев. По всей видимости, борт не получил разрешения на вхождение в воздушное пространство Молдовы и чуть позднее вынужден был приземлиться в Яссах.Молдова с 12.00 четверга закрыло свое воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты, отметил вице-премьер.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.

https://ru.sputnik.md/20220224/kak-budet-kursirovat-poezd-kishinev-odessa-kishinev-49274597.html

милан

кишинев

яссы

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

милан, кишинев, авиарейс, запрет, яссы