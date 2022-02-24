https://ru.sputnik.md/20220224/reys-iz-milana-v-kishinev-ne-pustili-v-moldovu-i-posadili-v-yassakh-49276547.html
Рейс из Милана в Кишинев не пустили в Молдову и посадили в Яссах
Рейс из Милана в Кишинев не пустили в Молдову и посадили в Яссах
С полудня четверга воздушное пространство Молдовы закрыто решением Высшего совета безопасности.
2022-02-24T12:46+0200
2022-02-24T12:46+0200
2022-02-24T13:00+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. По данным сервиса Flightradar, в приграничном пространстве с Молдовой некоторое время кружит пассажирский самолет, совершающий рейс из Милана в Кишинев. По всей видимости, борт не получил разрешения на вхождение в воздушное пространство Молдовы и чуть позднее вынужден был приземлиться в Яссах.Молдова с 12.00 четверга закрыло свое воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты, отметил вице-премьер.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
https://ru.sputnik.md/20220224/kak-budet-kursirovat-poezd-kishinev-odessa-kishinev-49274597.html
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милан, кишинев, авиарейс, запрет, яссы
Рейс из Милана в Кишинев не пустили в Молдову и посадили в Яссах
12:46 24.02.2022 (обновлено: 13:00 24.02.2022) Подписаться на
С полудня четверга воздушное пространство Молдовы закрыто решением Высшего совета безопасности.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. По данным сервиса Flightradar, в приграничном пространстве с Молдовой некоторое время кружит пассажирский самолет, совершающий рейс из Милана в Кишинев.
По всей видимости, борт не получил разрешения на вхождение в воздушное пространство Молдовы и чуть позднее вынужден был приземлиться в Яссах.
Молдова с 12.00 четверга закрыло свое воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Учитывая ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Орган гражданской авиации выполнит эту рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто начиная с 12.00", - заявил Спыну.
Рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты, отметил вице-премьер.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.