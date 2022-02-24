https://ru.sputnik.md/20220224/rossiya-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-u-granits-ukrainy-49255823.html

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Евроконтроль рекомендует авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Украины

2022-02-24T06:43+0200

2022-02-24T06:43+0200

2022-02-24T06:43+0200

политика

авиация

украина

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомления авиавластей РФ.Как уточняется, запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.Украина также закрывает воздушное пространство для полетов, сообщают СМИ со ссылкой на данные международных авиаорганизаций.Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан заявил, что организация рекомендует не использовать воздушное пространство Украины.

https://ru.sputnik.md/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-49254807.html

украина

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2022

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авиация, украина