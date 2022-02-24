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https://ru.sputnik.md/20220224/rossiya-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-u-granits-ukrainy-49255823.html
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины
Евроконтроль рекомендует авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Украины
2022-02-24T06:43+0200
2022-02-24T06:43+0200
политика
авиация
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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомления авиавластей РФ.Как уточняется, запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.Украина также закрывает воздушное пространство для полетов, сообщают СМИ со ссылкой на данные международных авиаорганизаций.Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан заявил, что организация рекомендует не использовать воздушное пространство Украины.
https://ru.sputnik.md/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-49254807.html
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Александр Исаев
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авиация, украина

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

06:43 24.02.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Евроконтроль рекомендует авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Украины.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомления авиавластей РФ.
"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники в районе, ограниченном координатами… далее по западной границе Украины... далее по западной границе Республики Беларусь", - говорится в уведомлении.
Как уточняется, запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.
Украина также закрывает воздушное пространство для полетов, сообщают СМИ со ссылкой на данные международных авиаорганизаций.
Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан заявил, что организация рекомендует не использовать воздушное пространство Украины.
"Срочно, никаких операций на Украине сегодня... Советуем всем операторам", - написал он в Twitter.
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