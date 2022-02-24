https://ru.sputnik.md/20220224/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-pokholodaet-49252689.html
Самый точный прогноз погоды: когда похолодает
Самый точный прогноз погоды: когда похолодает
Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 24, 25, 26 февраля Gismeteo
2022-02-24T07:00+0200
2022-02-24T07:00+0200
2022-02-24T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами слабые осадки, днем без осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +5 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от -3 до +2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 февраля: ночью – от -1 до +1, днем – от +6 до +8.В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.Так, 25-27 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, в пределах от +10 до +15 градусов, ночью ожидается около нуля. Осадков не будет. Холодать начнет 27 февраля, ожидается до +9. В последующие дни до 2 марта температура воздуха днем опустится до +7.Праздники и народные приметы 24 февраляВ этот день православная церковь почитает память священномученика Власия.Люди верили, если в этот день накормить домашний скот самым лучшим кормом, животные будут здоровы в течение всего года, а в семье не будет ссор.Считалось также, что именно в этот день лучше прекратить домашние дела и постараться уделить время именно домашним животным, уходу за ними.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: когда похолодает
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, ночью местами слабые осадки, днем без осадков.
Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +5 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от -3 до +2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 февраля: ночью – от -1 до +1, днем – от +6 до +8.
В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.
Так, 25-27 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, в пределах от +10 до +15 градусов, ночью ожидается около нуля. Осадков не будет.
Холодать начнет 27 февраля, ожидается до +9. В последующие дни до 2 марта температура воздуха днем опустится до +7.
Праздники и народные приметы 24 февраля
В этот день православная церковь почитает память священномученика Власия.
Люди верили, если в этот день накормить домашний скот самым лучшим кормом, животные будут здоровы в течение всего года, а в семье не будет ссор.
Считалось также, что именно в этот день лучше прекратить домашние дела и постараться уделить время именно домашним животным, уходу за ними.