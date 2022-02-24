https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-bezhenti-ukraina-prinyat-desyatki-tysyach-49266824.html

Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людей

Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людей

В Молдове в настоящее время готовят пункты размещения украинских беженцев.

2022-02-24T10:33+0200

2022-02-24T10:33+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика готова принять несколько десятков тысяч беженцев из Украины. По данным Санду, кабмин находится на связи с международными организациями. "У нас подготовлено несколько сценариев в случае, если у нас будет больший поток беженцев. Следим внимательно за изменениями ситуации в стране и регионе, мы на связи с властями соседних стран и другими внешними партнерами", - добавила президент. Она подчеркнула, что все госинституты работают в настоящее время в режиме тревоги. В то же время Санду обратилась с призывом к местным властям, чтобы они были наготове оказать поддержку центральным властям. Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html

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