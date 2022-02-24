https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-bezhenti-ukraina-prinyat-desyatki-tysyach-49266824.html
Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людей
Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людей
В Молдове в настоящее время готовят пункты размещения украинских беженцев.
2022-02-24T10:33+0200
2022-02-24T10:33+0200
2022-02-24T10:45+0200
общество
в молдове
молдова
майя санду
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1d/46008350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b89a690d585fe1b79fc59c9c31f45.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика готова принять несколько десятков тысяч беженцев из Украины. По данным Санду, кабмин находится на связи с международными организациями. "У нас подготовлено несколько сценариев в случае, если у нас будет больший поток беженцев. Следим внимательно за изменениями ситуации в стране и регионе, мы на связи с властями соседних стран и другими внешними партнерами", - добавила президент. Она подчеркнула, что все госинституты работают в настоящее время в режиме тревоги. В то же время Санду обратилась с призывом к местным властям, чтобы они были наготове оказать поддержку центральным властям. Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1d/46008350_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_85e7352976622f3576d44d43d6b071b9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, майя санду, беженцы
Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людей
10:33 24.02.2022 (обновлено: 10:45 24.02.2022) Подписаться на
В Молдове в настоящее время готовят пункты размещения для украинских беженцев.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика готова принять несколько десятков тысяч беженцев из Украины.
"На пунктах пропуска с Украиной наблюдается повышенный поток людей. Госинституты устанавливают центры для приема людей. Мы поможем людям, которые нуждаются. Мы подготовлены устроить несколько десятков тысяч человек", - заявила Санду на брифинге в четверг после срочного заседания Высшего совета безопасности.
По данным Санду, кабмин находится на связи с международными организациями.
"У нас подготовлено несколько сценариев в случае, если у нас будет больший поток беженцев. Следим внимательно за изменениями ситуации в стране и регионе, мы на связи с властями соседних стран и другими внешними партнерами", - добавила президент.
Она подчеркнула, что все госинституты работают в настоящее время в режиме тревоги.
В то же время Санду обратилась с призывом к местным властям, чтобы они были наготове оказать поддержку центральным властям.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова
сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.