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https://ru.sputnik.md/20220224/sandu-kabmin-zaprosit-parlament-vvesti-chp-49265049.html
Санду: кабмин запросит парламент ввести ЧП в Молдове
Санду: кабмин запросит парламент ввести ЧП в Молдове
Президент Молдовы сделала первые заявления после срочного заседания Совбеза.
2022-02-24T10:05+0200
2022-02-24T10:39+0200
в молдове
общество
молдова
майя санду
чп
парламент
правительство
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Правительство Молдовы обратится к парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение, заявила в четверг президент Молдовы Майя Санду на брифинге после экстренного заседания Высшего совета безопасности. Она добавила, что попросила "подразделения МВД усилить патрулирование, чтобы предотвратить возможные провокации". "Призываем граждан Молдовы, находящихся на Украине, вернуться домой. Все пункты пересечения границы открыты и работают в расширенном режиме с дополнительными сотрудниками", - уточнила Санду. По словам Санду, правительство находится на постоянной связи с международными организациями. По данным президента, все государственные институты находятся в режиме тревоги и работают над управлением кризиса. Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/mer-kishineva-gotovy-predostavit-ubezhische-bolshomu-kolichestvu-lyudey-49262258.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, майя санду, чп, парламент, правительство

Санду: кабмин запросит парламент ввести ЧП в Молдове

10:05 24.02.2022 (обновлено: 10:39 24.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Президент Молдовы сделала первые заявления после срочного заседания Совбеза.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Правительство Молдовы обратится к парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение, заявила в четверг президент Молдовы Майя Санду на брифинге после экстренного заседания Высшего совета безопасности.
"Кабмин попросит парламент объявить ЧП. В этот же день соберется заседание Комиссии чрезвычайных ситуаций, чтобы предпринять ряд необходимых мер для управления кризисом и гуманитарным вызовам", - заявила Санду.
Она добавила, что попросила "подразделения МВД усилить патрулирование, чтобы предотвратить возможные провокации".
"Призываем граждан Молдовы, находящихся на Украине, вернуться домой. Все пункты пересечения границы открыты и работают в расширенном режиме с дополнительными сотрудниками", - уточнила Санду.
По словам Санду, правительство находится на постоянной связи с международными организациями.
По данным президента, все государственные институты находятся в режиме тревоги и работают над управлением кризиса.
Ion Ceban - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Мэр Кишинева: готовы предоставить убежище большому количеству людей
09:14
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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