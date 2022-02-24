Город на военном положении: что происходит в Киеве
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля.
На Украине объявили о переходе на военное положение. На фото – машина с военными на одной из улиц в Киеве.
На Украине объявили о переходе на военное положение. На фото – машина с военными на одной из улиц в Киеве.
К банкоматам в Киеве выстроились многометровые очереди.
Автомобили выстроились в очереди на заправках украинской столицы.
Автомобили выстроились в очереди на заправках украинской столицы.
На фото – люди собирают вещи в машину, готовясь выехать из Киева.
На фото – люди собирают вещи в машину, готовясь выехать из Киева.
На фото – эвакуация российского посольства из Киева, проходившая накануне.
На фото – эвакуация российского посольства из Киева, проходившая накануне.
Многие жители украинской столица покинули город.