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Город на военном положении: что происходит в Киеве
Город на военном положении: что происходит в Киеве
В фотоленте Sputnik – кадры с улиц Киева в первые часы после начала операции
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Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Президент Молдовы Майя Санду в четверг созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
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фото, фото

Город на военном положении: что происходит в Киеве

16:35 24.02.2022 (обновлено: 17:06 24.02.2022)
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С началом военной операции на Украине жители столицы начали выезжать из города. В фотоленте Sputnik – кадры с улиц Киева в первые часы после начала операции.
© AFP 2022 / Daniel Leal

Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля.

Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. - Sputnik Молдова
1/8
© AFP 2022 / Daniel Leal

Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

На Украине объявили о переходе на военное положение. На фото – машина с военными на одной из улиц в Киеве.

На Украине объявили о переходе на военное положение. На фото – машина с военными на одной из улиц в Киеве. - Sputnik Молдова
2/8
© Sputnik / Stringer
/
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На Украине объявили о переходе на военное положение. На фото – машина с военными на одной из улиц в Киеве.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

К банкоматам в Киеве выстроились многометровые очереди.

К банкоматам в Киеве выстроились многометровые очереди. - Sputnik Молдова
3/8
© Sputnik / Stringer
/
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К банкоматам в Киеве выстроились многометровые очереди.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Автомобили выстроились в очереди на заправках украинской столицы.

Автомобили выстроились в очереди на заправках украинской столицы. - Sputnik Молдова
4/8
© Sputnik / Stringer
/
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Автомобили выстроились в очереди на заправках украинской столицы.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

На фото – люди собирают вещи в машину, готовясь выехать из Киева.

На фото – люди собирают вещи в машину, готовясь выехать из Киева. - Sputnik Молдова
5/8
© Sputnik / Stringer
/
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На фото – люди собирают вещи в машину, готовясь выехать из Киева.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкРебенок читает книгу при свечах во время тестового отключения электричества в Киеве.
Ребенок читает книгу при свечах во время тестового отключения электричества в Киеве - Sputnik Молдова
6/8
© Sputnik / Stringer
/
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Ребенок читает книгу при свечах во время тестового отключения электричества в Киеве.
© AFP 2022 / Daniel Leal

На фото – эвакуация российского посольства из Киева, проходившая накануне.

На фото – эвакуация российского посольства из Киева, проходившая накануне. - Sputnik Молдова
7/8
© AFP 2022 / Daniel Leal

На фото – эвакуация российского посольства из Киева, проходившая накануне.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Многие жители украинской столица покинули город.

Многие жители украинской столица покинули город. - Sputnik Молдова
8/8
© Sputnik / Stringer
/
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Многие жители украинской столица покинули город.

Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент Молдовы Майя Санду в четверг созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
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