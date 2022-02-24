https://ru.sputnik.md/20220224/situatsiya-na-ukraine-i-v-regione-kak-vesti-sebya-rukovodstvu-moldovy-49303146.html

Ситуация на Украине и в регионе: как вести себя руководству Молдовы

Ситуация на Украине и в регионе: как вести себя руководству Молдовы

Справится ли Молдова с потоком беженцев из соседней Украины, если они выберут в качестве направления нашу страну, поговорили с политическим аналитиком... 24.02.2022, Sputnik Молдова

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В связи с событиями в соседней Украине остро встает вопрос: как же дальше действовать Молдове в таких обстоятельствах, какие риски следует учитывать. Нейтральная страна всегда демонстрировала взвешенную и миролюбивую политику, никогда не впадала в крайности в отношениях с соседями. Как вести себя нашей республике в связи со сложной ситуацией в регионе? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком Валентином Крыловым.Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людейВ Молдове введен "желтый код" террористической опасности - СИБСколько беженцев из Украины въехало в Молдову

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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