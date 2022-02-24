https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-bezhentsev-iz-ukrainy-vekhalo-moldova-dannye-mvd-49271255.html

Сколько беженцев из Украины въехало в Молдову - данные МВД

Сколько беженцев из Украины въехало в Молдову - данные МВД

Появились первые данные о количестве беженцев из Украины, пересекших границу Молдовы.

2022-02-24T11:43+0200

2022-02-24T11:43+0200

2022-02-24T11:55+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В настоящее время известно, что в Молдову прибыло 1900 граждан Украины, это целые семьи, заявила на брифинге в четверг глава Министерства внутренних дел (МВД) Анна Ревенко. По ее словам, в то же время пять человек из прибывших запросили защиты Молдовы. По данным Ревенко, усиленное патрулирование будет на всех трассах страны для обеспечения порядка. мобилизован центр временного размещения, которое подчиняется Бюро миграции и убежищ при МВД, чтобы обеспечить размещение людей, просящих защиты. "Мы находимся на постоянной связи с международными специализированными организациями, чтобы получить поддержку, в случае, если у нас будет больший поток мигрантов и беженцев", - добавила Ревенко. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-49272013.html

https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vveden-zheltyy-kod-terroristicheskoy-opasnosti-sib-49268044.html

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в молдове, молдова, анна ревенко, мвд, украина, беженцы