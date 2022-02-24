https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-bezhentsev-iz-ukrainy-vekhalo-moldova-dannye-mvd-49271255.html
Сколько беженцев из Украины въехало в Молдову - данные МВД
Сколько беженцев из Украины въехало в Молдову - данные МВД
Появились первые данные о количестве беженцев из Украины, пересекших границу Молдовы.
2022-02-24T11:43+0200
2022-02-24T11:43+0200
2022-02-24T11:55+0200
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В настоящее время известно, что в Молдову прибыло 1900 граждан Украины, это целые семьи, заявила на брифинге в четверг глава Министерства внутренних дел (МВД) Анна Ревенко. По ее словам, в то же время пять человек из прибывших запросили защиты Молдовы. По данным Ревенко, усиленное патрулирование будет на всех трассах страны для обеспечения порядка. мобилизован центр временного размещения, которое подчиняется Бюро миграции и убежищ при МВД, чтобы обеспечить размещение людей, просящих защиты. "Мы находимся на постоянной связи с международными специализированными организациями, чтобы получить поддержку, в случае, если у нас будет больший поток мигрантов и беженцев", - добавила Ревенко. Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-49272013.html
https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vveden-zheltyy-kod-terroristicheskoy-opasnosti-sib-49268044.html
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в молдове, молдова, анна ревенко, мвд, украина, беженцы
Сколько беженцев из Украины въехало в Молдову - данные МВД
11:43 24.02.2022 (обновлено: 11:55 24.02.2022) Подписаться на
Появились первые данные о количестве беженцев из Украины, пересекших границу Молдовы.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В настоящее время известно, что в Молдову прибыло 1900 граждан Украины, это целые семьи, заявила на брифинге в четверг глава Министерства внутренних дел (МВД) Анна Ревенко.
По ее словам, в то же время пять человек из прибывших запросили защиты Молдовы.
"Центре приема мигрантов будут установлены на границе с Украиной. Также усилено патрулирование", - заявила Ревенко.
По данным Ревенко, усиленное патрулирование будет на всех трассах страны для обеспечения порядка.
мобилизован центр временного размещения, которое подчиняется Бюро миграции и убежищ при МВД, чтобы обеспечить размещение людей, просящих защиты.
"Мы находимся на постоянной связи с международными специализированными организациями, чтобы получить поддержку, в случае, если у нас будет больший поток мигрантов и беженцев", - добавила Ревенко.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова
сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.