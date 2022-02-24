https://ru.sputnik.md/20220224/skolko-grazhdan-ukrainy-zaprosili-ubezhische-v-moldove-49301295.html
Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове
Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове
В Пограничной полиции уточнили, сколько граждан Украины въехало в Молдову.
2022-02-24T20:31+0200
2022-02-24T20:31+0200
2022-02-24T20:31+0200
молдова
украина
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0e/43899853_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_c75e0ae5e48bf5cb7c98132b54391e44.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Более 100 граждан Украины запросили убежище в Молдове. Такие данные приводит Пограничная полиция республики.По данным структуры, всего молдавско-украинскую границу пересекли 7948 человек:Больше всего пересечений границы с Украиной наблюдается на КПП Паланка и Тудора, а с Румынией – на КПП Скулень и Леушень.В центре временного размещения в Паланке заняты 172 сотрудника, 31 единица техники МВД Молдовы и две единицы техники местных властей."На 17.40 зарегистрированы первые иностранные граждане, которые попросили помощь. Всего их четверо", – отметили в Погранполиции.Ранее глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям запросит парламент о введении режима чрезвычайного положения в республике на 60 дней, начиная с 24 февраля. Такие меры, как пояснила премьер, связаны с ситуацией в регионе.По ее словам, в рамках ЧП рекомендуется ввести специальный режим въезда и выезда из страны. Специальный режим въезда и выезда из страны не распространяется на граждан Республики Молдова, а регулирует потоки беженцев и не запрещает гражданам Молдовы покидать территорию страны.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в 24 февраля сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/cheban-kishinev-bolee-85-tysyach-mest-razmescheniya-bezhentsev-49298488.html
https://ru.sputnik.md/20220224/mitropoliya-moldovy-mir-prevyshe-vsego-49294846.html
молдова
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0e/43899853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e235c2285783cbfdf6636546c79f6149.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, украина, в молдове
Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове
Подписаться на
В Пограничной полиции уточнили, сколько граждан Украины въехало в Молдову.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Более 100 граждан Украины запросили убежище в Молдове. Такие данные приводит Пограничная полиция республики.
"Всего запросивших убежище - 108 человек", – сказано в сообщении Погранполиции в Facebook.
По данным структуры, всего молдавско-украинскую границу пересекли 7948 человек:
на въезд – 6343 (граждан Молдовы 1656, а граждан Украины – 4244);
на выезд – 1605 (граждан Молдовы – 1044, а граждан Украины – 488).
Больше всего пересечений границы с Украиной наблюдается на КПП Паланка и Тудора, а с Румынией – на КПП Скулень и Леушень.
В центре временного размещения в Паланке заняты 172 сотрудника, 31 единица техники МВД Молдовы и две единицы техники местных властей.
"На 17.40 зарегистрированы первые иностранные граждане, которые попросили помощь. Всего их четверо", – отметили в Погранполиции.
Ранее глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям запросит парламент о введении режима чрезвычайного положения в республике на 60 дней, начиная с 24 февраля. Такие меры, как пояснила премьер, связаны с ситуацией в регионе.
По ее словам, в рамках ЧП рекомендуется ввести специальный режим въезда и выезда из страны. Специальный режим въезда и выезда из страны не распространяется на граждан Республики Молдова, а регулирует потоки беженцев и не запрещает гражданам Молдовы покидать территорию страны.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова
сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в 24 февраля сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.