https://ru.sputnik.md/20220224/sudba-moldovy-pri-obostrenii-situatsii-na-vostoke-ukrainy-49238450.html

Судьба Молдовы при обострении ситуации на востоке Украины

Судьба Молдовы при обострении ситуации на востоке Украины

Плохой сценарий развития ситуации на востоке Украины

2022-02-24T08:30+0200

2022-02-24T08:30+0200

2022-02-24T08:30+0200

радио

украина

молдова

ситуация

восток

обострение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/18/49259376_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c91e481b7a2211dbb563f0f14b8ec08.jpg

К сожалению, ситуация на востоке Украины далека от стабилизации. Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гумкатастрофы в Донбассе, сообщил Песков. Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.Глава российского государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.Разумеется, интересно, что ждет Молдову в случае возможного обострения ситуации, эскалации военного напряжения и начала серьезных военных действий.Попытаемся разобраться вместе с экспертами, российскими и молдавскими. Это военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и директор российского Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов и политолог Сергей Манастырлы.

украина

молдова

восток

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

украина, молдова, ситуация, восток, обострение, видео