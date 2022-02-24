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Судьба Молдовы при обострении ситуации на востоке Украины
Судьба Молдовы при обострении ситуации на востоке Украины
Плохой сценарий развития ситуации на востоке Украины
2022-02-24T08:30+0200
2022-02-24T08:30+0200
радио
украина
молдова
ситуация
восток
обострение
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К сожалению, ситуация на востоке Украины далека от стабилизации. Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гумкатастрофы в Донбассе, сообщил Песков. Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.Глава российского государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.Разумеется, интересно, что ждет Молдову в случае возможного обострения ситуации, эскалации военного напряжения и начала серьезных военных действий.Попытаемся разобраться вместе с экспертами, российскими и молдавскими. Это военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и директор российского Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов и политолог Сергей Манастырлы.
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украина, молдова, ситуация, восток, обострение, видео

Судьба Молдовы при обострении ситуации на востоке Украины

08:30 24.02.2022
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" пытаемся разобраться в плохом сценарии развития ситуации в районе Донбасса.
К сожалению, ситуация на востоке Украины далека от стабилизации.
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гумкатастрофы в Донбассе, сообщил Песков.
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
Глава российского государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
Разумеется, интересно, что ждет Молдову в случае возможного обострения ситуации, эскалации военного напряжения и начала серьезных военных действий.
Попытаемся разобраться вместе с экспертами, российскими и молдавскими. Это военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков и директор российского Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов и политолог Сергей Манастырлы.
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