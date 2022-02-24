https://ru.sputnik.md/20220224/toplivo-snova-dorozhaet-nare-publikuet-tseny-na-benzin-i-dizel-49276359.html
Топливо снова дорожает: НАРЭ публикует цены на бензин и дизель
Топливо снова дорожает: НАРЭ публикует цены на бензин и дизель
НАРЭ опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 25 февраля
2022-02-24T12:36+0200
2022-02-24T12:36+0200
2022-02-24T12:36+0200
бензин
дизтопливо
цены
топливо
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 25 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на четыре бана, до 24,34 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на два бана, до 21,03 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220223/nare-situatsiya-ukraina-tseny-toplivo-49234075.html
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бензин, дизтопливо, цены, топливо
Топливо снова дорожает: НАРЭ публикует цены на бензин и дизель
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ сообщило, сколько будут стоить бензин и дизтопливо в пятницу.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 25 февраля.
Так, цена на 95-й бензин повысится на четыре бана, до 24,34 лея за литр.
Цена на дизтопливо поднимется на два бана, до 21,03 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.