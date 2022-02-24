Цены на газ в Европе подскочили до 1400 долларов
10:19 24.02.2022 (обновлено: 10:42 24.02.2022)
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Рост составил около 35%.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскочили до 1400 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Рост составил 35%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне - 1038,6 доллара.
Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне - 1038,6 доллара.
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