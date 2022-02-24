https://ru.sputnik.md/20220224/tseny-na-gaz-v-evrope-podskochili-do-1400-dollarov-49266507.html

Цены на газ в Европе подскочили до 1400 долларов

Цены на газ в Европе подскочили до 1400 долларов

Из-за ситуации в Донбассе цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскочили до 1400 долларов за тысячу кубометров

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскочили до 1400 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Рост составил 35%, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне - 1038,6 доллара.Рынок лихорадит на фоне начала российской военной операции в Донбассе, о которой утром в четверг сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

https://ru.sputnik.md/20220223/vysokie-tseny-na-gaz-v-evrope-sokhranyatsya-italyanskiy-ministr-49242243.html

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