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Цены на газ в Европе подскочили до 1400 долларов
Цены на газ в Европе подскочили до 1400 долларов
Из-за ситуации в Донбассе цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскочили до 1400 долларов за тысячу кубометров
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскочили до 1400 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Рост составил 35%, следует из данных лондонской биржи ICE.Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне - 1038,6 доллара.Рынок лихорадит на фоне начала российской военной операции в Донбассе, о которой утром в четверг сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
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газ, цена на газ, европа

Цены на газ в Европе подскочили до 1400 долларов

10:19 24.02.2022 (обновлено: 10:42 24.02.2022)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Павел Львов
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Рост составил около 35%.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов подскочили до 1400 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Рост составил 35%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне - 1038,6 доллара.
Рынок лихорадит на фоне начала российской военной операции в Донбассе, о которой утром в четверг сообщил Владимир Путин. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
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